شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على تأثير الصداع النصفي أثناء فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحمل من أكثر الأوقات الخاصة في حياة المرأة التى تحتاج إلى الحرص والعناية.والصداع النصفي هو الذي غالبًا ما تعاني منه النساء أثناء الحمل، فيمكن للتغيرات الهرمونية أن تعبث برأسك أيضًا.

الصداع النصفي هو شكل من أشكال الصداع الذي يسبب الخفقان الشديد في جانب واحد من الرأس، ووفقا لتقرير موقع " health site"، يمكن أن يؤدي الصداع النصفي أثناء الحمل إلى حدوث أمراض أخرى.

وفقًا لدراسة نُشرت في الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فإن النساء اللائي يعانين من الصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وتسمم الحمل والولادة المبكرة، ما يقرب من 20 في المائة من النساء في سن الإنجاب يعانين من الصداع النصفي ، لكن تأثير الصداع النصفي على نتائج الحمل لم يتم فهمه جيدًا."

على مدار 20 عامًا ، درس الباحثون أكثر من 30 ألف حالة حمل لحوالي 19 ألف امرأة من أجل الدراسة. في حالات الحمل هذه ، قالت 11 % من النساء إنهن تم تشخيصهن بالصداع النصفي من قبل الطبيب قبل الحمل. كانت الولادة المبكرة ، التي تم تعريفها على أنها طفل يولد قبل 37 أسبوعًا ، وسكري الحمل ، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ، وتسمم الحمل ، وانخفاض الوزن عند الولادة من بين القضايا التي درسها الباحثون.

بعد ضبط العمر والسمنة والعوامل السلوكية والصحية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على خطر حدوث مضاعفات، اكتشف الباحثون أن النساء المصابات بالصداع النصفي لديهن مخاطر أعلى بنسبة 17 % للولادة المبكرة ، وخطر أعلى بنسبة 28 % لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، و 40٪ خطر أعلى للإصابة بمقدمات الارتعاج مقارنة بالنساء غير المصابات بالصداع النصفي. 10 % من 3881 حالة حمل بين النساء المصابات بالصداع النصفي تم تسليمها قبل الأوان ، مقارنة مع 8 % من الولادات بين النساء الخالي من الصداع النصفي.

يعتقد الباحثون في الدراسة أنه في حين أن مخاطر الإصابة بهذه المشاكل بالنسبة للمرأة الحامل كانت منخفضة ، يجب على النساء المصابات بالصداع النصفي استشارة الطبيب لفهم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها. أيضًا ، كانت هناك بعض القيود على الدراسة التي أراد الباحثون تسليط الضوء عليها.

على الرغم من اكتساب تاريخ الصداع النصفي قبل الحمل، لم يتم جمع المعلومات عن هالة الصداع النصفي إلا في وقت لاحق من الدراسة، عندما انتهى العديد من حالات الحمل، نتيجة لذلك ، هناك مشكلة أخرى تتمثل في نقص البيانات المتعلقة بتواتر نوبات الصداع النصفي وخصائص الصداع النصفي الأخرى. لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آثار الصداع النصفي على الحمل.