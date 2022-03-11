شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البطيخ لصحتك.. منها ترطيب الجسم وتقليل الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطيخ من الفواكه المليئة بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية، ويقدم البطيخ العديد من الفوائد الصحية القوية وإضافة رائعة لنظام غذائي متوازن، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد البطيخ، بحسب موقع littlewest.

فوائد البطيخ لصحتك1. يحافظ البطيخ على رطوبتك

يحتوي البطيخ على 92٪ من محتواه من الماء، وهذا المحتوى المائي العالي هو ما يجعل البطيخ غذاء منخفض السعرات الحرارية وهذا هو السبب أيضًا في أن البطيخ يتمتع بمذاق منعش، ويساعد تناول البطيخ أو شرب مزيج عصير البطيخ على الحفاظ على رطوبتك.

يوفر البطيخ أيضًا المعادن الطبيعية لتجديد جسمك أثناء التمرين أو الحرارة الشديدة.

2. يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الماء، لا يزال البطيخ يوفر فائدة غذائية كبيرة، ويحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. تشمل قائمة العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ ما يلي:

-فيتامين سي الذي يدعم الشفاء والمناعة

-فيتامين أ والكاروتينات وبيتا كاروتين لصحة العين والجلد

-البوتاسيوم لوظيفة الجهاز العصبي وتجديد العضلات وصحة القلب

-المغنيسيوم ، الذي يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم (من بين وظائف أخرى)

-فيتامينات ب للصحة الخلوية

3. البطيخ مصدر غني بالليكوبين

الليكوبين مركب نباتي قوي له العديد من الفوائد الصحية. يعطي اللايكوبين البطيخ لونه الزهري المائل إلى الحمرة (وهو موجود أيضًا في الأطعمة الطبيعية مثل الطماطم والجريب فروت الوردي) والليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة أيضًا. هذا يعني أنه يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

لقد وجدت الدراسات أن اللايكوبين قد يساعد:

-قلل من خطر إصابتك ببعض أنواع السرطان

-منع الأمراض المزمنة مثل مرض السكري

-يحمي من أمراض القلب

-منع التنكس البقعي ومشاكل الرؤية

-قد يحمي اللايكوبين أيضًا جسمك من التلف الناجم عن بعض السموم والعفن البيئي.

-قد يعزز اللايكوبين بشرة أكثر صحة أيضًا تشير الأبحاث إلى أن اللايكوبين قد يكون قادرًا على تقليل آثار التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس بمعنى آخر ، قد يحميك اللايكوبين من حروق الشمس وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.

-تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالليكوبين مثل البطيخ يوفر العديد من الفوائد الصحية للأفراد الذين لديهم حساسية من الشمس وهذا سبب آخر يجعل البطيخ وجبة خفيفة مثالية في فصل الصيف.

4. يساعد البطيخ في تقليل الالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشاكل الصحية من خلال تقليل الالتهابات في الجسم ، قد تتمكن من تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل والسرطان والسكري والخرف وغيرها من الحالات.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات ، بما في ذلك الفواكه مثل البطيخ وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ على محاربة الجذور الحرة، وهي مركبات تسبب الإجهاد التأكسدي وتساهم في الالتهابات المزمنة.

وثبت أن الأطعمة المضادة للالتهابات والغنية بمضادات الأكسدة مثل البطيخ تساعد في تقليل أو عكس الضرر الخلوي الناجم عن الالتهاب، قد تقوي أيضًا جهاز المناعة لديك ضد نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات الأخرى.

5. قشرة البطيخ تقدم أيضًا فوائد صحية

هل تعلم أنه يمكنك أكل جميع أجزاء البطيخ بما في ذلك القشرة؟ تحتوي قشور البطيخ على مركب يسمى سيترولين.

بالإضافة إلى امتلاكه صفات مضادة للأكسدة ، فإن السيترولين يساعد على تحسين الدورة الدموية ، ويخفض ضغط الدم ، ويعزز جهاز المناعة.

6. تناول البطيخ قد يخفف الألم ويزيد من وقت الشفاء

قد يساعد البطيخ أيضًا في تخفيف وجع العضلات وزيادة وقت التعافي بعد التمرين.

تشير الأبحاث إلى أن السيترولين الموجود في البطيخ قد يحسن أداء الأوعية الدموية في إحدى الدراسات ، عانى الرياضيون الذين شربوا عصير البطيخ من ألم عضلي أقل من الرياضيين الذين لم يفعلوا ذلك هؤلاء الرياضيون أنفسهم كان لديهم أيضًا أوقات تعافي أقصر من معدل ضربات القلب.