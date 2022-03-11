شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة لتعزيز مستويات السيروتونين.. المادة المحسّنة لمزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيروتونين مادة كيميائية تعزز المزاج، ليس ذلك فحسب، بل إنه يعزز أنماط النوم الصحية، الخبر السار هو أن السيروتونين مصنوع من حمض أميني يسمى التربتوفان، والذي يمكن تناوله من خلال النظام الغذائي، ووفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth " هناك أطعمة يمكن أن تعزز السيروتونين.

الأطعمة لزيادة مستويات السيروتونين

السيروتونين هو ناقل عصبي يعزز المزاج ويحسن أنماط النوم، وعلى الرغم من أنه لا توجد أطعمة محددة تزيد من إمداد الدم بالسيروتونين، إلا أن هذه المادة الكيميائية مصنوعة من التربتوفان، وهو حمض أميني موجود في العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين، ومن ثم، فإن الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة مستويات السيروتونين لديك تشمل:

البيض غني بالبروتين

سمك

لحمة

فرخة

المكسرات

منتجات الألبان

الشيء الذي يجب ملاحظته هنا هو أنه عندما تأكل هذه الأطعمة، تدخل كمية ضعيفة جدًا من التربتوفان إلى الدماغ، وذلك لأن العديد من الأحماض الأمينية تقاتل بعضها البعض لتدخل إلى الدماغ.

عندما تأكل طعامًا غنيًا بالكربوهيدرات، يفرز جسمك الأنسولين يزيد من امتصاص التربتوفان ويترك كمية كبيرة منه في الدم ، وبالتالي يزيد من مستويات السيروتونين، كما أن ضوء الشمس وفيتامين B6 يعززان تحويل التربتوفان إلى سيروتونين.

طرق أخرى لزيادة مستويات السيروتونين

يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من مستويات السيروتونين

لذلك ، يمكنك زيادة مستويات السيروتونين عن طريق تناول هذه الأطعمة الغنية بالبروتين. ومع ذلك ، فهذه ليست الطريقة الوحيدة للقيام بذلك. فيما يلي بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها زيادة هرمون السيروتونين في جسمك:

قضاء بعض الوقت في الشمس مرتبط أيضًا بجودة نوم أفضل.

التمرين هو طريقة أخرى يمكنك القيام بها، يؤدي التعب الناجم عن التمرين إلى تعزيز التربتوفان في الدماغ ، والذي بدوره يزيد من مستويات السيروتونين، تشمل بعض الخيارات المشي والركض وركوب الدراجات والرقص وممارسة الرياضة والسباحة وما إلى ذلك.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يحتوي على كمية كافية من التربتوفان.