لمن يعاني من القولون العصبي.. خطوات بسيطة ستساعدك بالتغلب عليه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 01:09 صباحاً - يعتبر القولون العصبي من أكثر أمراض الجهاز الهضمي انتشاراً، نظراً لنوعية الأغذية غير الصحية، وكذلك بسبب زيادة الضغوط النفسية على الكثيرين.

وقد يتمكن البعض من السيطرة على أعراض القولون العصبي من خلال الالتزام بنظام غذائي ونمط حياة متزن، وتجنب التعرض للتوتر.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فمن أهم وأشهر طرق علاج القولون العصبي هي الآتية:

1- اتباع حمية قليلة الفودماب

حمية قليلة الفودماب (Low FODMAP Diet) مصممة خصيصًا من أجل علاج أعراض القولون العصبي والتقليل من حدتها، والمقصود بهذه الحمية هو أن تكون منخفضة بكل من:

السكريات المخمرة.

سكريات ثنائية.

سكريات أحادية.

البوليول، وهي كربوهيدرات قصيرة الترابط لا يتم امتصاصها بالأمعاء.

جميع هذه الأمور من شأنها أن تفاقم أعراض الإصابة بالقولون العصبي ومن أهمها الغازات، والانتفاخ (Bloating)، والإسهال، أو الإمساك (Constipation)، لذلك يجب أن تتعرف على جسمك، والبدء بالتقليل تدريجيًا من هذه الأطعمة وإدخال أخرى مفيدة لك.

2- تحكم بالتوتر والقلق لديك

تعتبر مشكلة التوتر من الأمور التي تزيد وتفاقم من أعراض الإصابة بالقولون العصبي، بالتالي الحل لذلك هو من خلال السيطرة على هذه المشاعر.

التفسير لذلك هو بأن الجسم يدخل بمرحلة الهرب والمحاربة (Fight or flight) خلال نوبة القلق، وهذا يعني أن الوظائف غير المهمة بهذه المرحلة، مثل عملية الهضم، يتم إيقافها أو إبطائه بشكل كبير.

حاول العثور على طرق تساعدك في السيطرة على القلق والتوتر لديك، سواء عن طريق التحدث مع صديق أو شريكك، أو الكتابة أو ممارسة الرياضة.

3- افحص مستويات فيتامين د

أشارت دراسة أن نقص مستويات فيتامين د من شأنه أن يزيد من سوء أعراض القولون العصبي، وهذا يعني في حال تم تشخيص إصابتك بالقولون العصبي من المهم أن تقوم بفحص مستويات فيتامين د لديك، وفي حال كانت منخفضة، عليك تناول المكملات التي تساعدك في رفعها، بعد استشارة الطبيب.

4- مارس الرياضة بانتظام

قد يكون هذا أخر حل تفكر فيه في حال كانت أعراض الإصابة لديك حادة وشديدة، إلا أن العلم أثبت أن ممارسة الرياضة بانتظام ينعكس بشكل إيجابي على إصابتك بالقولون العصبي.

حاول ممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجات الهوائية أو حتى اليوغا.

5- ابتعد عن السكريات الصناعية

لا يتم امتصاص هذا النوع من السكريات في الجهاز الهضمي، بالتالي تتخمر في القولون الأمر الذي من شأنه أن يسبب إصابتك بالغازات والنفخة والإسهال.

حاول البحث عن الأسماء التالي في الملصقات الغذائية من أجل تجنبها:

الأسبرتام (aspartame).

إيزوملتوز (Isomaltose).

السكرين (Saccharin).

السكرالوز (Sucralose).

6- ركز على الألياف الغذائية

بشكل عام توصي جمعية القلب الأمريكية بأن تكون الحصة اليومية من الألياف الغذائية للفرد حوالي 25 غرام، وذلك لدورها في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

للألياف الغذائية العديد من الفوائد الصحية أهمها المساهمة في علاج مشكلة الإمساك في حال حدوثها، وهذا يعني التقليل من بعض أعراض الإصابة بالقولون العصبي.

من الممكن العثور على الألياف الغذائية في الفواكه والخضراوات المختلفة.