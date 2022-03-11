شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الأرق.. 7 علاجات منزلية تساعدك على النوم جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم مهم للصحة العامة والرفاهية، يوصي الخبراء بالنوم 7-8 ساعات يوميًا، فهو يسمح لجسمك بالتجدد ويتيح لعقلك الاسترخاء.ومع ذلك، لأسباب متعددة، يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في النوم أو البقاء نائمين، على الرغم من أن اضطرابات النوم لا يمكن تشخيصها إلا من قبل خبير الصحة العقلية وعلاجها وفقًا لذلك ، إلا أن هناك وسائل أخرى متاحة أيضًا لمشكلات النوم.

يمكن للعديد من العلاجات المنزلية وفقا لتقرير موقع " “onlymyhealth أن تجعلك هادئًا ومسترخيًا وبالتالي تحفزك على النوم.

العلاجات المنزلية للنوم

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي تعزز النوم بالنسبة لك:

1. الحليب الدافئ

على الرغم من عدم وجود دليل علمي، إلا أن شرب الحليب الدافئ أو البابونج قد يساعدك في الحصول على نوم جيد ليلاً، يمكنك تجربة كل من هذه العلاجات.

الحليب مفيد للصحة العامة، بينما شاي البابونج، على عكس الشاي الأخضر، يفتقر إلى الكافيين ويحفز على الاسترخاء.

2. التمرين

ربما تكون قد جربت عندما تمارس نشاطًا بدنيًا كافيًا طوال اليوم، يمكنك النوم بشكل أفضل في الليل، ومع ذلك ، لا تقم بتمارين شاقة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، لأنها تزيد من درجة الحرارة الأساسية التي يمكن أن تجعلك متيقظًا.

3. اليوجا

اليوجا تمرين ممتاز يمكنك القيام به من أجل نوم أفضل، من المعروف أن اليوجا تعزز الصحة العقلية، وبالتالي يمكن أن تعمل بشكل جيد للنوم، على الرغم من أنه لا يُنصح بالتمارين القوية قبل النوم، إلا أن هناك بعض أوضاع اليوجا البسيطة والمريحة التي يمكنك القيام بها يمكن أن تساعدك يوجا الين على النوم بشكل أفضل.

4. التأمل

تمامًا مثل اليوجا، يعزز التأمل صحة الصحة العقلية، وبالتالي يمكن أن يساعدك على النوم، تشير دراسة أجريت عام 2011 إلى أن التأمل يمكن أن يحسن أنماط النوم ويمكن أن يساعد في علاج الأرق، ومن ثم ، اجلس في وضع مريح ، وأغمض عينيك ، وجلب الوعي إلى أنفاسك ، وتأمل في مشاكلك بعيدًا من أجل نوم أفضل.

5. التدليك

يعمل التدليك مثل التخلص من التوتر ويحفز على الهدوء وبالتالي ، قد يساعدك على النوم.

6. درجة الحرارة

تنام بشكل أفضل في جو بارد ومن ثم ، اضبط درجة حرارة غرفتك بحيث تكون باردة بما يكفي لتعزيز النوم.

7. غرفة مظلمة

يقول الخبراء أن الضوء يتداخل مع النوم، وهذا هو سبب عدم استخدام الهواتف الذكية في السرير، من المهم أيضًا جعل غرفتك مظلمة بما يكفي لتنام جيدًا.