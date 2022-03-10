شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصيب الأمعاء؟ ما لا تعرفه عن متحور أوميكرون الخفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يتسبب الإصابة بمتحور كورونا أوميكرون بعض المشاكل الصحية في الأمعاء؟ أجابت عن هذا السؤال الدكتورة تاتيانا روجينتسوفا، نائبة مدير العمل السريري بمعهد موسكو لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، في حديثها لصحيفة "إزفيستيا الروسية، مؤكدة أن ارتفاع أعداد الإصابة بأوميكرون تسبب في ظهور مشاكل في المعدة والأمعاء عند المصابين.

وأوضحت الطبيبة، أن في بداية ظهور وباء كورونا بووهان في الصين، تعرض الكثيرون لمشاكل في المعدة والأمعاء، وأطلق علي هذا كوفيد 19 المعوي، لأنه يصب الجهاز الهضمي، وعند ظهور متحور أوميكرون لم يظهر أي أعراض خاصة به تدل علي أن هناك مشكلة في الجهاز الهضمي.

ولكن تم اكتشاف حوالي 30 بالمئة من المصابين بأوميكرون يشكون من الإسهال الشديد، وخاصة الأطفال ومنهم الذين يشكون من الغثيان وفقدان الشهية.

وأوضحت الدكتورة، أن الإصابة بمتحور أوميكرون المعوي أي الذي يتسبب في ألم في المعدة والأمعاء ويسبب الإصابة بالإسهال، لا تصاحبه في بعض الأحيان أعراض تنفسية.

وأشارت أنه في حالة الإصابة بأوميكرون المعوي يعد من الأمور النادرة، فغالبية المرضى الذين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي قد يصاحبها في بعض الأحيان أعراض تنفسية واحمرار والتهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال.