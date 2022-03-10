شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب الحليب واللحوم أضرارا صحية خلال الإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم النصائح التي يقدمها جميع الأطباء خلال الإصابة بفيروس كورونا هو الاهتمام بالتغذية الصحية المتوازنة لتقوية الجهاز المناعي، ولكي يستطيع الجسم التخلص من هذا الفيروس، هناك بعض الأطعمة التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع " لايف"، وينصح بتجنب تناولها خلال الإصابة بكورونا.

أشار التقرير، أنه ينصح بتجنب تناول البطاطس المقلية، واللحوم والأسماك مرتفعة الأملاح، لأنها تعرض الشخص المصاب بكورونا لبعض المضاعفات الصحية.

وأوضح التقرير، أن هذه الأطعمة تخل بتوازن نسبة الماء والأملاح في جسم الإنسان، وتتسبب في الضغط علي بعض الأعضاء بالجسم كالكبد والبنكرياس، كما أنها تزيد من وزن الشخص المصاب.

وحول ذلك أعلنت طبيبة الأمراض الباطنية الروسية، جالينا ماخانكوفا، أن بعض الأشخاص يزداد رغبتهم في تناول الأطعمة المضرة خلال الإصابة بالمرض، وهذا الأمر يعرضهم للمضاعفات الصحية.

وأضافت، أنه يجب الامتناع عن تناول المشروبات الغازية، والكحوليات، لأنها تزيد من عدم تفاعل العلاجات الموصوفة.

وأشارت طبيبة الأمراض الباطنية، علي ضرورة عدم الإفراط في تناول الحليب والمخلل والمعجنات والحلويات والأطعمة الغنية بالجلوتين، خلال الإصابة بفيروس كورونا.

وحثت على ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، والإكثار من تناول الماء، وفيتامين د لتسريع عملية الشفاء.