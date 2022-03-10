شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الربيع.. كيف يمكن للمواسم المتغيرة أن تؤثر على بشرتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحديد نوع بشرتك يمكن أن يساعدك في بناء روتين للعناية بها، لكن الحقيقة أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى مشاكل الجلد منها التغيرات البيئية والهرمونية، حيث يمكن أن تؤثر التغيرات الموسمية على بشرتك.

كيف يؤثر التغيير الموسمي على بشرتك؟

وفقا لموقع " webmd" فإن التغييرات الموسمية مصحوبة بعدد كبير من التغييرات البيئية، تتقلب مستويات الرطوبة جنبًا إلى جنب مع التغيرات في درجات الحرارة، وتختلف حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية في البيئة وكذلك الميكروبات بمرور الوقت، كل هذه التغييرات تؤثر على البشرة، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة حيث يعاني بعض الناس من تهيج الجلد أو حب الشباب خلال فصل الصيف، ونتيجة لزيادة التعرق الناجم عن الطقس الحار، يمكن أن يتسبب تطور البكتيريا في ظهور رائحة كريهة وطفح جلدي في الأماكن الحساسة.

عندما يبدأ الطقس بالدفء ويصل الربيع، سترتفع الرطوبة ودرجة الحرارة مرة أخرى، و نظرًا لأن الحطام وخلايا الجلد الميتة تظل عالقة على سطح بشرتك ، فقد تبدأ في الشعور بالدهون والثقل. إذا كانت بشرتك عادية، فقد تصبح أكثر دهنية خلال الصيف، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب، تعمل درجات الحرارة الأكثر دفئًا على تعزيز إنتاج الدهون والعرق، مما يؤدي إلى سد المسام. نحن أيضًا أكثر عرضة للتعرض لأشعة الشمس، والتي يمكن أن تنتج البقع الشمسية وتضعف التصبغ.

ماذا تفعلين حيال تأثير الطقس الأكثر دفئًا على بشرتك؟

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في العناية ببشرتك عندما يصبح الطقس أكثر دفئًا:

استخدام مرطب خفيف

قومى بالتبديل إلى مرطب خفيف الوزن مع اقتراب الربيع لتجنب التراكم غير المرغوب فيه للمنتج، وفي الصيف، من الأفضل تحقيق هذا الترطيب عن طريق شرب الكثير من الماء.

منظف ​​مزيل للزيوت

لتقليل الدهون الزائدة، ادمجى منظفًا يزيل الزيت في روتينك اليومي، وابحثى عن المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك وادمجيها مع مقشر كيميائي لتنظيف أعمق.

تجنبى المكياج الثقيل

إذا كنتِ تضعين مستحضرات التجميل، فاستخدمي كريم الأساس الثقيل والمنتجات التي تبني حاجزًا على بشرتك، واختاري المنتجات التي لا تسبب انسداد المسام، عندما تنتج بشرتنا بالفعل المزيد من الزيوت والأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة، يمكن أن تعلق بسهولة على وجوهنا، مما يتسبب في مزيد من التشققات واندلاع مشاكل الجلد الحالية.

ضعى الكريم الواقي من الشمس

تذكرى أن تضعى الواقي من الشمس في جميع أنحاء جسمك ، من الرأس إلى أخمص القدمين، حتى في أبرد الأيام وأكثرها إزعاجًا ، تخترق أشعة الشمس بشرتنا، مما يستلزم استخدام عامل حماية من الشمس.

تجنبى الحمامات الساخنة

عندما يصبح الطقس أكثر دفئًا، من الجيد أيضًا تجنب الاستحمام لفترة طويلة وساخنة، يمكن أن يتسبب الاستحمام المفرط في جفاف الجلد ، مما قد يساهم في حدوث تهيج وتهيج الأكزيما.