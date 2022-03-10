شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومها العالمى.. اعرف أفضل نظام غذائي لتحسين صحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز اليوم العالمى للكلى على أهمية الحفاظ على صحة الكلى وتحسين وظائفها، والحفاظ على رطوبة الجسم واتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الصوديوم والملح يمكن أن يدعم صحة الكلى بشكل كبير، ويوصى الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات لتحسين صحة الكلى، بينما يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وفقاً لموقع " hindustantimes".

وهناك أشياء بسيطة يمكننا القيام بها لتحسين صحة الكلى

- شرب الماء بانتظام، يحسن تناول الماء بانتظام وظائف الكلى، فهو يساعد على إزالة الصوديوم والسموم من الكلى ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، حيث يمكن أن يؤدي كل من الجفاف إلى تدهور صحة الكلى يُنصح بشرب الماء وفقًا لمتطلباتك الصحية وأسلوب حياتك.

يجب الحد من تناول الملح والتخلص من الأطعمة المصنعة، حيث يمكن أن تحتوي وجبة واحدة على الكثير من الملح والصوديوم المكرر الذي يمكن أن يضغط على الكلى لمعالجته وطرده من الجسم.

يجب أن يكون النظام الغذائي الصديق للكلى منخفضًا في الصوديوم والكوليسترول والدهون يجب أن يركز على الفواكه والخضروات جنبًا إلى جنب مع منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون.

يجب الانتباه إلى تناول البروتين وجود الكثير من البروتين قد تتسبب في تراكم الفضلات في الدم ، ومن ثم يتعين على الكلى العمل بجدية أكبر لإزالتها.

أفضل الأطعمة للكلىالكرنب:

يحتوي الكرنب على نسبة منخفضة من الصوديوم ، وهو مصدر جيد لفيتامين K ، C ، B6. يحتوي أيضًا على الألياف وحمض الفوليك ويحتوي على مواد كيميائية نباتية وفيرة للمساعدة في الحفاظ على صحة الكلى وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويكون مذاق هذه الخضروات الصليبية أفضل في الحساء أو السلطات أو حتى بمفردها مع الملح والفلفل.

2. بذور الكزبرة:

بذور الكزبرة تعمل على تحسين وظائف الكلى وتعمل كمدر للبول وتساعد على طرد السموم من الجسم. كما أنها فعالة في علاج التهابات المسالك البولية لأنها تحسن معدل ترشيح الكلى مما يتيح إنتاج البول بشكل أسرع.

3. التوت البري:

التوت البري الغني بالفلافونويد والبوليفينول الذي يحتوي على مضادات الأكسدة ، والخصائص المضادة للالتهابات هي غذاء رائع للتعامل مع عدوى المسالك البولية وإدارتها ، حيث يمكن أن تؤدي عدوى المسالك البولية المتكررة والمزمنة إلى إلحاق الضرر بالكلى على المدى الطويل.

4. القرنبيط:

يعتبر القرنبيط من أهم الخضراوات للكلى يحتوي كوب واحد فقط من القرنبيط المطبوخ على 19 مجم من الصوديوم، و 176 مجم من البوتاسيوم، و 40 مجم من الفوسفور، وهي المكونات الأكثر أهمية للمساعدة في الحفاظ على وظائف الكلى.

والقرنبيط غني بفيتامين C و K و B ومصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية، كما أن القرنبيط مليء بالمركبات المضادة للالتهابات ومصدر ممتاز للألياف.

5. الفراولة

من الفواكه الغنية بالمواد المغذية والفيتامينات المتعددة، إنها مصدر كبير للمغذيات النباتية المضادة للأكسدة التي تقلل الالتهاب في الجسم وتساعد على منع تلف الخلايا للمساعدة في صحة الكلى، هناك طرق لا حصر لها يمكن من خلالها تناول الفراولة، حيث يمكن تناولها مع الحبوب، والعصائر، والسلطات.