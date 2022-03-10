شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد لصحة القلب.. حقائق عن الخبز الأسمر لا يعرفها الكثيرون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت صحيفة تايمز أوف إنديا، عن مجموعة من الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون عن الخبز الأسمر.

وأوضحت الصحيفة، أن الخبز يعد عنصرًا غذائياً أساسيًا في جميع الوجبات، ومع الاتجاه المتزايد نحو الأكل الصحي، يتحول الناس تدريجيًا إلى بدائل صحية، مثل الخبز الأسمر الذي يعتبر بديلاً صحياً للخبز الأبيض.

مفيد لصحة القلب

يحتوي الخبز الأسمر على حوالي 28 جرامًا من الحبوب الكاملة لكل وجبة، والتي وفقًا للدراسات يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يحسن الهضم

يمكن أن يساعد استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر في تحسين عملية الهضم، وذلك لأن وجود الألياف الغذائية في القمح الكامل يساعد في تحسين حركة الأمعاء حيث يعمل كملين طبيعي.

يقلل الالتهابات المزمنة

وفقًا لدراسات متعددة، تبين أن إضافة الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة. يعد الخبز الأسمر مصدرًا جيدًا للحبوب الكاملة الغنية بالألياف التي تساعد في تقليل الالتهابات.

يقلل من ارتفاع ضغط الدم

يعد الخبز الأسمر المصنوع من حبوب القمح الكاملة النقية رائعًا للصحة العامة، ويُعتقد أن تناول نصف قطعة يوميًا يمكن أن يساعد في إفراز هرمون السيروتونين. هذا الهرمون هو ناقل عصبي يحسن صحة الدماغ والعافية بشكل عام. كما أن تناول الخبز الأسمر الصحي يساعد في خفض ضغط الدم وإفراز هرمونات السعادة.

يحتوي الكثير من الصوديوم

غالبًا ما يحتوي الخبز المنتج تجاريًا على نسبة عالية من الصوديوم، ويمكن أن يؤدي إقرانه مع الفطائر أو الخضار المملحة أو حتى الزبدة إلى زيادة كمية الملح في نظامك الغذائي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.