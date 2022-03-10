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القاهرة - سامية سيد - الربو من الأمراض المزمنة نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين أو الشّـُعَب الهوائية وتضييقهما، الأمر الذي يُقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب الهوائية، في سلسة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص الربو، بحسب موقع مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية.

لتشخيص الربو، سيناقش طبيبك تاريخك الطبي معك ويجري فحصًا بدنيًا قد تحتاج إلى اختبار وظائف الرئة وربما اختبارات أخرى، مثل تصوير الصدر أو الجيوب الأنفية بالأشعة السينية.

إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من مشاكل في التنفس بشكل منتظم، قم بزيارة الطبيب على الفور قد تساعد معرفة ما يمكن توقعه أثناء عملية التشخيص.

ما هي الطرق الشائعة لتشخيص الربو؟

التاريخ الشخصي والطبي سيطرح عليك طبيبك أسئلة لفهم أعراضك وأسبابها، أحضر ملاحظات للمساعدة في تنشيط ذاكرتك. كن مستعدًا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بتاريخ عائلتك والأدوية التي تتناولها وأسلوب حياتك وهذا يشمل أي مشاكل جسدية حالية، قد يؤدي ضيق التنفس والصفير والسعال وضيق الصدر إلى الإصابة بالربو وهذا يشمل أيضًا جميع الحالات الطبية السابقة.

يزيد وجود تاريخ من الحساسية أو الأكزيما من فرصتك في الإصابة بالربو يزيد وجود تاريخ عائلي للإصابة بالربو أو الحساسية أو الأكزيما من فرص إصابتك بالربو أيضًا. أخبر طبيبك عن أي تعرض في المنزل أو العمل للعوامل البيئية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الربو. على سبيل المثال ، قد يشمل ذلك وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح وعث الغبار ودخان التبغ، قد يسأل الطبيب أيضًا عما إذا كنت تعاني من أعراض في الصدر عندما تصاب بنزلة برد.

-اختبار بدني إذا اعتقد طبيبك أنك مصاب بالربو، فسيقوم بإجراء فحص بدني سوف ينظرون إلى أذنيك وعينيك وأنفك وحلقك وجلدك وصدرك ورئتيك. قد يشمل هذا الاختبار اختبار وظائف الرئة لاكتشاف مدى جودة زفير الهواء من رئتيك.

-اختبارات وظائف الرئة لتأكيد الإصابة بالربو، قد يطلب منك طبيبك إجراء واحد أو أكثر من اختبارات التنفس المعروفة باسم اختبارات وظائف الرئة. تقيس هذه الاختبارات تنفسك.

تشمل اختبارات وظائف الرئة الشائعة المستخدمة لتشخيص الربو ما يلي:

قياس التنفس

ذروة تدفق الهواء

اختبارات FeNO (أكسيد النيتريك الزفير)