شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي غني بالأسماك والحبوب الكاملة يخفض السكر والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك والحبوب الكاملة والبذور والتوت يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول، حتى لو لم تفقد الوزن، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ووفقًا للدراسة، التى نُشرت في مجلة Clinical Nutrition أراد فريق من الباحثين من جامعة كوبنهاجن وجامعات أخرى في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد وأيسلندا اختبار الفوائد الصحية للنظام الغذائي الشمالى "الإسكندنافانى"، بناءً على عادات الأكل التقليدية في تلك البلدان.

ويركز النظام الغذائي الشمالي على الأطعمة الكاملة مثل خبز الحبوب الكاملة مع الشوفان والمأكولات البحرية مثل الأسماك الدهنية والتوت والخضراوات الجذرية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن النظام الغذائي الاسكندنافي قد يكون له فوائد لفقدان الوزن والتحسينات اللاحقة في الصحة.

وجمع الباحثون بيانات من 200 من كبار السن الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى خلال فترة دراسة مدتها ستة أشهر وتم توجيه نصف المشاركين لاتباع حمية دول الشمال، وتناول ما يكفي من الطعام للحفاظ على وزنهم الحالي وطلب من المشاركين الآخرين الالتزام بعاداتهم الغذائية النموذجية.

ووفقًا لارس أوف دراجستيد، كبير مؤلفي الدراسة والباحث في جامعة كوبنهاجن بحلول نهاية الدراسة، كانت مجموعة النظام الغذائي الاسكندنافي "أكثر صحة بشكل ملحوظ".

وأظهرت البيانات أن أخصائيى الحميات الغذائية في بلدان الشمال الأوروبي لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول، وانخفاض مستويات الدهون المشبعة، وتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم، على الرغم من أنهم لم يفقدوا الوزن.

وقال دراجستيد "إنه أمر مدهش لأن معظم الناس يعتقدون أن الآثار الإيجابية على نسبة السكر في الدم والكوليسترول ناجمة فقط عن فقدان الوزن لكن هناك آليات أخرى تلعب دورًا أيضًا".

قد ترتبط فوائد النظام الغذائي الاسكندنافي بمصادر الدهون الصحية مثل الأسماك والمكسرات والبذور

افترض الباحثون أن جزءًا من فوائد النظام الغذائي الاسكندنافي يأتي على الأرجح من تقليص الأطعمة المصنعة، المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنظام الغذائي غني أيضًا بالألياف ، والتي يقول الخبراء إنها يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم وخفض الكوليسترول.

وأوضح دراجستد أن الأطعمة مثل الأسماك والمكسرات والبذور هي أيضًا مصدر كبير للدهون الصحية، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية ، وقد تكون مفيدة بشكل خاص عندما تحل محل الأطعمة الحيوانية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.



