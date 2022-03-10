شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف مفاجأة حول استخدام النمل في الكشف عن السرطان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة حديثة، مفاجأة طبية بشأن إمكانية استخدام النمل للكشف عن الخلايا السرطانية.

وأوضحت أن البحث متواصل للتعرف على طرق مبتكرة للكشف عن الأورام السرطانية مبكرًا، ومنها استخدام النمل.

وأضافت أنه تم استخدام النمل للكشف عن خلايا سرطانية عبر مكونات أعضاء بشرية تم إعدادها لهذا الغرض، حسب “سبوتنيك”.

وأكدت أن التجارب المبدئية، تشير إلى قدرة النمل على التمييز بين الخلايا السرطانية وبين الخلايا السليمة، وأنه قادة على التكيف بسرعة للارتباط برائحة خلايا السرطان.

وأشارت إلى أنه بإمكان النمل التعرف على الخلايا السرطانية عن طريق رائحة المركبات العضوية المتطايرة، مؤكدة أن الاعتماد على هذا الأسلوب في تشخيص السرطان يمكن أن يتحول ذلك إلى واقع في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق توقع تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان في العالم بنسبة 60 % خلال العقدين المقبلين، لاقتًا إلى أنه من المتواقع يتراوح عدد المصابين بين 29 و37 مليون حالة في عام 2040.