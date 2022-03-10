شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بيت أعراض أوميكرون والحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون تشبه أعراض الإصابة بالحساسية الأنفية والصدرية، فعند اقتراب فصل الربيع يظهر لدى مرضى الحساسية العديد من الأعراض التي تشبه أوميكرون.

ويقدم التقرير المنشور عبر دويتشه فيله الإذاعة الدولية لألمانيا، أفضل الطرق للتفرقة بين الإصابة بأوميكرون والحساسية، ومنها:

-الرشح وسيلان الأنف:

يعد هذا العارض مشترك في كلا الإصابتين، ولذا ينصح بإجراء اختبارات كورونا للاطمئنان أنك غير مصاب.

-الصداع:

الشعور والإصابة بالصداع الذي يصاحبه ألم شديد في المفاصل وأطراف الجسم يعد من الأعراض الخاصة بفيروس كورونا ومتغيراته، ونادرا ما تحدث عند الإصابة بالحساسية.

- العطس:

هذه العرض يصعب التفرقة بين الإصابة بأوميكرون، والحساسية، ويصعب التفرقة بينهم إلا في حالة إجراء اختبارات كورونا.

-ضيق التنفس:

يعد من الأعراض المشتركة بين أوميكرون والربو أي الحساسية الصدرية، يحتاج المريض للبخاخات لتسهيل التنفس، وفي حالة عدم القدرة علي التنفس عليك الذهاب مباشرة إلي المستشفى.

-ارتفاع درجة الحرارة:

لا تسبب الحساسية ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ولذا يجب عليك إجراء اختبارات كورونا في حالة ارتفاع الحرارة.



