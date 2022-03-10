شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للكلى.. كيف يشخص الأطباء أمراض الكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في 10 مارس من كل عام باليوم العالمي للكلى، ويهدف هذا الاحتفال إلى تثقيف الناس وزيادة الوعي حول أمراض الكلى المزمنة وطرق الوقاية منها، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تشخيص أمراض الكلى، بحسب موقع "Health".

ما مدى انتشار أمراض الكلى المزمنة؟

وفقًا للدراسات، أصبح اضطراب الكلى المزمن أكثر شيوعًا، وتتمثل الوظيفة الرئيسية للكلى في تصفية الدم وتنظيم محتوى الملح والبوتاسيوم والحمض في الجسم عن طريق إزالة الفضلات والسوائل الزائدة.اضطراب الكلى المزمن هو اضطراب تدريجي وخطير يتم تحديده من خلال تضاؤل ​​وظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم أو تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى.

على الرغم من تواتره العالي، فإن مرض الكلى المزمن هو مرض "صامت"، مما يعني أن معظم الناس لا يلاحظون الأعراض حتى يتطور إلى مراحل أكثر تقدمًا.

قد يكون المرضى المصابون بمرض الكلى المزمن أكثر عرضة للإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك، بالإضافة إلى تدهور وظائف الكلى.

ينتج مرض الكلى في مراحله الأخيرة عن انخفاض في وظائف الكلى لا يمكن علاجه إلا بغسيل الكلى (علاج يساعد على التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة والبوتاسيوم) أو زرع الكلى للحفاظ على عمل الجسم بعد الكلى يفشل.

كيف يتم تشخيص اضطرابات الكلى؟

نظرًا لأن أعراض مرض الكلى المزمن قد لا تتطور إلا في وقت لاحق من تطور المرض، فمن الأهمية بمكان إجراء محادثات مستمرة مع طبيبك حتى تكون على دراية بعوامل الخطر لديك.

من الضروري أيضًا مراقبة عمل الدم بشكل منتظم لتقييم مدى كفاءة عمل الكليتين. يمكن أن تحدد اختبارات الدم والبول المعينة ما إذا كنت مصابًا بمرض الكلى المزمن أم لا.

إن معرفة معدل الترشيح الكبيبي التقديري ، وهو مقياس لمدى جودة تنقية الكلى للنفايات من الجسم ، هو أحد مؤشرات صحة الكلى وجانب رئيسي من إدارة مرض الكلى المزمن يتم إجراء هذا الاختبار كجزء من عمل الدم الطبيعي.

اختبار نسبة الألبومين في البول إلى الكرياتينين ، والذي يفحص البروتين الزائد (الألبومين) في البول ، هو اختبار مهم آخر لتأكيد اضطراب الكلى المزمن يشار إلى أمراض الكلى من خلال ارتفاع نسبة الألبومين إلى الكرياتينين في البول.

كيف تبدأ العلاج بمجرد تشخيص مرض الكلى؟

في حالة وجود عوامل خطر مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو وجود تاريخ عائلي من الفشل الكلوي ، فمن الأهمية اكتشاف مرض الكلى المزمن وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

وقد ثبت أن التدخل المبكر يوقف تطور المرض، ويحافظ على وظائف الكلى ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى مرتبطة بمرض الكلى المزمن.

تتوفر الآن علاجات أمراض الكلى للمساعدة في تقليل تطور مرض الكلى وتأخير مرض الكلى في المرحلة النهائية ، وذلك بفضل تقدم العلاجات.

يتم علاج مرض الكلى المزمن من خلال معالجة عوامل الخطر الأساسية ، وتناول أدوية معينة إذا كان هناك بروتين في البول وارتفاع ضغط الدم ، ووقف بعض الأدوية التي قد تسبب تلف الكلى.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، دراسة نتائج اختبار الدم والتحدث مع طبيبهم حول درجة معدل الترشيح الكبيبي وأفضل خيارات العلاج لهم.