3 مشروبات للتخلص من السموم لفقدان الوزن

بيروت - نادين محمد -

هل تريدين التخلص من الكيلوجرامات الزائدة؟ إليك مشروبات ديتوكس لفقدان الوزن مصنوعة من الأعشاب والفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة التي تطرد السموم، وتطهر الأمعاء وتعزز عملية التمثيل الغذائي. هذه بدورها تساعد في تخسيس الوزن. إليك 5 مشروبات سهلة للتخلص من السموم لفقدان الوزن.

يؤدي المحتوى العالي من الألياف الغذائية، وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، والبوليفينول النشط بيولوجياً، والسكر الطبيعي في هذه الفاكهة والخضروات إلى إنقاص الوزن وصحة وزن الجسم.



ماذا تحتاجين؟

ماء

كيس شاي أخضر

1/4 ليمون

كيف تطبقينه؟

اغلي كوباً من الماء مع وضع كيس شاي أخضر فيه.

أضيفي عصير الليمون.

تناوليه وهو لا يزال ساخناً.

فوائد المشروب

الشاي الأخضر هو مصدر جيد لمضادات الأكسدة، مثل البوليفينول الغذائي الذي يظهر تأثيرات مضادة للسمنة .

من المعروف أن الليمون يساعد الشخص على إنقاص الوزن بسبب وجود فيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الهضم. من المعروف أيضاً أن الليمون له خصائص مدرة للبول، والتي تساعد في إزالة السموم من الجسم وقد تساعد في حرق الدهون .



2. العسل والليمون والزنجبيل

ماذا تحتاجين؟

1/2 ليمون

ملعقة كبيرة عسل

1/2 من جذر الزنجبيل

كوب ماء دافئ

كيف تطبقينه؟

تسخين كوب من الماء وسحق جذر الزنجبيل.

أضيفي عصير الليمون والزنجبيل المسحوق والعسل إلى كوب من الماء الدافئ.

تناوليه وهو لا يزال دافئاً.

فوائد المشروب

يساعد تناول هذا الخليط في الصباح الباكر على التخلص من السموم من الجسم و تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وقمع الشهية وإنقاص الوزن.

3. عصير الشمندر والنعناع

ماذا تحتاجين؟

جذور الشمندر

حفنة من أوراق النعناع

قليل من الملح

كيف تستعدين؟

يقطع الشمندر إلى مكعبات ويوضع في الخلاط وأضيفي القليل من أوراق النعناع ورشة ملح. جربيها.

فوائد المشروب

البنجر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وتساعد إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي في التحكم في الشهية وتقليل الوزن، إنه منظف رائع لكبدك. تأكدي من شرب العصير غير المقيد إذا كنت تنوين إنقاص الوزن .

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