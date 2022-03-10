علاجات طبيعية مجربة لقرحة المعدة

بيروت - نادين محمد -

تقرحات المعدة هي القروح التي تظهر في بطانة المعدة أو الاثني عشر - الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. تُعرف هذه الحالة باسم قرحة المعدة أو القرحة الهضمية أو قرحة الاثني عشر.

تتطور قرحة المعدة بشكل شائع عندما يُفرز حمض المعدة أو يتشكل على بطانة المعدة. هناك بعض الأسباب الشائعة لقرحة المعدة، كما أن الأمر في البداية يمكن السيطرة عليه وعلاجه ببعض الوصفات الطبيعية.

أسباب قرحة المعدة

هناك سببان رئيسيان لقرحة المعدة مثل الإفراط في استخدام مسكنات الألم مثل الأسبرين ومضادات الالتهاب الأخرى. لكن السبب الأكثر شيوعًا لقرحة المعدة هو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري ، الحلزونية البوابية . تشمل الأسباب الأخرى الإجهاد ونقص كالسيوم الدم والاستخدام المفرط للأطعمة المكررة. يمكن أن يكون أيضًا بسبب نقص المغذيات بفيتامين ب 1 ، ب 2 ، ب 6 ، ب 12 ، ج وحمض الفوليك.

تُعالج قرحة المعدة عادةً بالمضادات الحيوية والأدوية لتقليل إفراز الحمض في بطانة المعدة ومنعها. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا علاجات منزلية لكنها ليست بديلًا للأدوية.

1- الكرنب

يعتبر الكرنب من أفضل العلاجات للقرحة. يحتوي على مستويات عالية من الجلوكورافينين الذي يساعد في التحول بسهولة إلى سلفورافان. تساعد خلايا الجسم في الاستفادة من مادة السلفورافان في مكافحة الالتهابات والشفاء السريع وحماية الجسم من مجموعة واسعة من الفيروسات. شرب كوب من عصير الملفوف كأول شيء في الصباح يساعد في التئام القرحة.

2- الكلوروفيل

يساعد الكلوروفيل في زيادة البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي وبالتالي يساعد في المساعدة على الهضم. كما أن لديها خاصية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات تساعد على طرد البكتيريا الضارة مع الحفاظ على البكتيريا الصحية حيث أن وفرة الأكسجين وتدفق الدم الصحي يشجعان على إزالة الشوائب والسموم الضارة ، ويقوي جهاز المناعة ويقلل الجسم. وبالتالي موازنة الجسم بين مستويات الأس الهيدروجيني.

3- عرق السوس

عرق السوس له تاريخ طويل في استخدامه في التئام القرحة حيث أنه مفيد في تهدئة الأغشية المخاطية الملتهبة والمصابة في الجهاز الهضمي. أثبت عرق السوس فعال لشفاء قرحة المعدة. الجرعة القياسية هي 2 إلى 4 أقراص (حوالي 380 مجم) تؤخذ قبل وجبات الطعام أثناء النوم.



4- البروبيوتيك

تساعد البروبيوتيك في استعادة البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي. هذا يساعد أيضًا في تحقيق صحة الأمعاء المثلى وبالتالي علاج القرحة. تساعد البروبيوتيك في قتل بكتيريا الملوية البوابية؛ هذا يساعد في تقليل كمية البكتيريا الموجودة ، ويسرع عملية الشفاء ويحسن أعراض القرحة. يمكنك العثور على البروبيوتيك في المصادر التالية:

زبادي

مكملات البروبيوتيك

الأطعمة المخمرة

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