شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتسافر لأداء مناسك العمرة 8 نصائح صحية لحمايتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "دعانى لبيته لحد باب بيته وأما تجلالى بالدمع ناجيته ".. أغنية لها العديد من المعانى التى تقشعر لها الأبدان، وتزيد من روحانياتك وحنينك للذهاب للأراضى المقدسة، فإذا كنت ستذهب لأداء شعائر العمرة هذا العام فى شهر شعبان أو رمضان، فعليك اتباع بعض الإرشادات للحفاظ على صحتك وتجنب الإصابة بالفيروسات أو أى مشاكل صحية.

وقدم التقرير المنشور عبر هذه المواقع hdfcbank وBetter health أبرز وأهم النصائح الصحية الضرورية قبل السفر للعمرة، ومنها:

- أخذ جميع التطعيمات قبل السفر كلقاح كورونا ومصل الأنفلونزا لتقليل فرص الإصابة.

- إجراء فحص طبى شامل للتأكد أنك تتمتع بصحة جيدة.

- من أهم النصائح الذهاب لطبيب أسنان وعيون، للتأكد أنك لا تعانى من أى مشاكل صحية بها.

- على أصحاب الأمراض المزمنة أخذ ما يكفيهم من العلاجات الخاصة بهم حتى لا يتعرضون لأى مشاكل صحية أثناء تأدية مناسك العمرة.

- إذا كنت تعانى من أى مشاكلة صحية عليك أخذ تقرير طبى بحالتك الصحية من طبيبك المعالج.

- عليك الإكثار من تناول الماء خلال رحلتك حتى لا تتعرض للجفاف.

- إذا عانيت من أى مشكلة صحية خلال أدائك لمناسك العمرة عليك الذهاب لأقرب مستشفى أو مركز الطبى، لذا عليك التعرف على أماكنهم.

- اهتم بقدر الإمكان بالنظافة الشخصية، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون وتطهير الأسطح.