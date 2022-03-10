هل يمكن أن يقلل تناول اللحوم الحمراء من خطر الإصابة بالسرطان؟

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القاهرة - سامية سيد - أظهر بحث جديد أن النظام الغذائي النباتي، يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة بنسبة تصل إلى 14%، يختار عدد متزايد من الناس تناول كميات أقل من اللحوم، حيث هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يختارون إجراء هذا التحول، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independent.

أظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

اقترحت دراستان كبيرتان أجرتهما جامعة أكسفورد، أن الأنظمة الغذائية النباتية (حيث اللحوم الوحيدة التي يأكلها الشخص هي الأسماك أو المأكولات البحرية) قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام .

وأوضحت الدراستان، أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 14 % مقارنة بمن يتناولون اللحوم، تقول الدراسة إن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 14% مقارنة بأكل اللحوم.

وقالت الصحيفة، إنه مقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بانتظام، فإن خطر الإصابة بأي نوع من السرطان كان أقل بنسبة 2 % لمن يتناولون اللحوم بشكل منخفض، و 10 % أقل لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، و 14 % لدى النباتيين.

كما أن النساء اللاتي تناولن نظامًا غذائيًا نباتيًا كان لديهن خطر أقل بنسبة 18 % للإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث مقارنة بمن يتناولن اللحوم بانتظام، ومع ذلك، كان هذا الارتباط يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط ​​وزن الجسم الذي شوهد عند النساء النباتيات، أظهرت الدراسات السابقة أن زيادة الوزن أو السمنة بعد انقطاع الطمث تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

كما أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بمن يتناولون اللحوم بانتظام، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا بسبب النظام الغذائي، أو ما إذا كان بسبب عوامل أخرى.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المهم ملاحظة أن التخلص من اللحوم ببساطة لا يجعل بالضرورة نظامك الغذائي أكثر صحة، على سبيل المثال، قد يستمر بعض الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيا في تناول كميات قليلة من الفواكه والخضراوات وكميات كبيرة من الأطعمة المكررة والمعالجة، مما قد يؤدي إلى تدهور الصحة.

وأكدت الصحيفة، أن الروابط بين اللحوم الحمراء والمعالجة ومخاطر الإصابة بالسرطان معروفة جيدًا، ولهذا يوصى على نطاق واسع بأن يهدف الأشخاص إلى الحد من كمية هذه الأطعمة التي يستهلكونها كجزء من نظامهم الغذائي، يوصى أيضًا أن يتبع الناس نظامًا غذائيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والفاصوليا وكذلك الحفاظ على وزن صحي للجسم لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.