كل ما تريد معرفته عن "ناسور الأمعاء" من أعراض وعلاج

القاهرة - سامية سيد - قدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أعراض وأسباب الإصابة بمرض ناسور الأمعاء. وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن المرض.

ما هو ناسور الأمعاء؟ يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بناسور الأمعاء، أي يحدث تسريب في القناة الهضمية ويتسبب في حدوث فتحة غير طبيعية في بطانة المعدة، ويتعرض الشخص لخروج السوائل من الأمعاء إلى أعضاء الجسم الأخرى. ما هي أسباب الإصابة بتسريب المعدة؟ يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بناسور المعدة بعد الإصابة بالتهاب الأمعاء، أو نتيجة للإصابة بداء كرون، أو في حالة الإصابة بقصور الأوعية الدموية. ما هي أعراض الإصابة بناسور الأمعاء؟ -ظهور إفرازات جلدية.

-ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء.

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-إسهال.

-نزيف في المستقيم يصاحبه في بعض الأحيان براز دموي.

-ألم شديد في المعدة.

-نتيجة لتسريب جميع السوائل في الجسم، يتعرض الشخص للإصابة بالجفاف.

-فقدان الوزن. ما هي مضاعفات مرض ناسور الأمعاء؟ في حالة إهمال اكتشاف وعلاج مرض ناسور الأمعاء، تزداد فرص الإصابة بتعفن الدم، الذي يؤدي للوفاة نتيجة لوصول البكتيريا إلي الدم. ما هي طرق علاج ناسور الأمعاء؟

في بعض الأحيان تغلق هذه التسريبات من تلقاء نفسها، عن طريق إنتاج كميات ضئيلة من السوائل، ويتم ذلك عن طريق أخذ علاجات تساعد علي تصحيح إلكتروليت مصل الدم، وتقليل إفراز سوائل الناسور، أما في حالة عدم السيطرة علي الناسور خلال 6 أشهر يلجأ الطبيب لإغلاقه عن طريق الجراحة.