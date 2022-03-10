شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التخلص من الدهون الحشوية.. الخضراوات أساسية على المائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة دائمًا لأنها تتراكم داخل تجويف البطن، بينما تلتف حول أعضاء مثل المعدة والكبد والأمعاء، ويُعرف أيضًا بأنه أحد أكثر أشكال الدهون خطورة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا باضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض القلب وزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري.

على مر السنين، شاركت العديد من الدراسات رؤى حول كيفية إجراء تغييرات في النظام الغذائي وتناول الأطعمة الصحيحة واتباع نظام تمرين ثابت يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في إدارة الدهون الحشوية.

وعلى صعيد النظام الغذائي نفسه، شدد الخبراء على تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتينات والمعقدة لإدارة الدهون الحشوية - هناك دراسة جديدة حددت الخضراوات للتخلص من دهون البطن وذلك وفقا لتقرير موقع " timesnews".

هل يمكن أن يساعد الخضار في الحد من الدهون الحشوية؟

من المعروف أن الكالسيوم يلعب دورًا محوريًا في تنظيم هرمونات تخزين الدهون، ففي دراسة أجريت عام 2010 في جامعة ألاباما في برمنجهام ، اكتشف الباحثون أنه في مجموعة تضم أكثر من 100 امرأة في فترة ما قبل انقطاع الطمث، استنفد تخزين الدهون في أولئك الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالكالسيوم بانتظام، وارتبط 100 مليجرام من هذه المغذيات المستهلكة كل يوم بانخفاض الدهون داخل البطن بمقدار بوصة واحدة.

يوجد الكالسيوم بكثرة في منتجات الألبان وكذلك في الخضار الورقية الخضراء - الخضار الداكنة الغنية أيضًا بالألياف وفيتامين د والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

حصة واحدة من السبانخ - ما يصل إلى كوب واحد - توفر 25 % من فيتامين د اليومي الموصى به، ومع وجود مستويات كافية من فيتامين (د) ، يتم إطلاق هرمون الشبع الليبتين الذي يشير إلى الدماغ للتوقف عن الأكل لأنه قد حصل بالفعل على ما يكفي.

الكرنب

السبانخ

المشروم

السلق السويسري

الخس

قم بتضمين الخضراوات التالية في نظامك الغذائي: