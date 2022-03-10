شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لنقص الكالسيوم.. منها تسوس الأسنان وعدم انتظام ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نقص الكالسيوم مشكلة شائعة تحدث لآلاف الأشخاص دون علمهم بها، يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم أنواعًا مختلفة من المشكلات الصحية ومن المهم معرفة بعض العوامل المحددة لتوخي الحذر من هذا النقص، فقد يؤدي الانخفاض المفرط في مستويات الكالسيوم في الجسم إلى هشاشة الأسنان ومشاكل في أظافر الأصابع والقدمين ومستويات الكالسيوم في الدم.

ما هو نقص الكالسيوم؟

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" عندما يكون هناك انخفاض مفرط في مستوى الكالسيوم في الدم، فإنه يسبب أنواعًا مختلفة من المشاكل في الجسم يمكن أن تكون مزمنة أو حادة.

الكالسيوم هو في الواقع أكثر المعادن وفرة في أجسامنا، ومن ثم فهو حيوي لعمل الأجهزة الرئيسية بما في ذلك القلب والعضلات والعظام وما إلى ذلك. تحتوي كل خلية في الجسم على الكالسيوم بكمية معينة ويتم تخزين 99٪ منه في العظام والأسنان.

نقص الكالسيوم

لذلك إذا كان هناك نقص أو انخفاض في مستويات الكالسيوم في الجسم يمكن أن يسبب الحالات التالية:

إعياء

آلام العضلات

عدم انتظام ضربات القلب

فقدان الذاكرة

وخز في اليدين والقدمين

علامات وأعراض نقص الكالسيوم

يمكن أن يسبب نقص كالسيوم الدم أو نقص الكالسيوم مضاعفات خطيرة في بعض الأحيان، إذا تركت دون علاج، وهذه الأعراض تتمثل فى.

1. تقلصات وتشنجات العضلات

من المشاكل الشائعة التي يواجهها الأشخاص أثناء الإصابة بنقص الكالسيوم هي تقلصات العضلات أو التشنجات .

2. التنميل والوخز

من الأعراض الرئيسية الأخرى لنقص الكالسيوم وخز وتنميل في القدمين أو اليدين. يمكن أن يكون هذا من أعراض مشاكل خطيرة وقد تكون أعصابك قد تأثرت، فكل عصب يتطلب الكالسيوم ليعمل بشكل صحيح ونقص الكالسيوم يسبب خللاً وظيفياً.

3. التعب

التعب هو عرض عام جدًا يمكن أن يخطئ فيه معظم الناس. لكن في هذه الحالة تتأثر ألياف الأعصاب.

4. عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب عادة علامة على نقص الكالسيوم في الحالات الشديدة. وذلك لأن ضربات القلب غير الطبيعية يتم تسجيلها بواسطة تخطيط القلب بسبب نقص الكالسيوم الذي يدعم وظائف القلب.

5. حدوث نوبات عصبية

يخشى بعض الناس حدوث نوبات لأنها تمثل عرضًا شديد الخطورة، إذا كنت تعاني من نوبة ، فهذا يعني أن هناك بعض المشاكل العصبية في خلايا دماغك.

6.هشاشة العظام

7. جفاف على الجلد

يؤدي نقص الكالسيوم أيضًا إلى جفاف الجلد بسبب وظائف الخلايا. بما أن الكالسيوم يدعم وظائف الخلايا ، فهو يحمي البشرة من الجفاف.

8. تسوس الأسنان وأمراض اللثة

غالبًا ما نربط نقص الكالسيوم بالأسنان وهذا صحيح تمامًا، بما أن الأسنان تتكون من الكالسيوم، فإن فقدان الكالسيوم من الجسم يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وتسوسها بسهولة بالغة، كما أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم هم أكثر عرضة لمشاكل اللثة ونمو البكتيريا في أسنانهم. يؤدي نقص الكالسيوم إلى فقدان المعادن وزيادة مشاكل الأسنان وأمراض اللثة .