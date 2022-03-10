شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل صحية يجب ألا تتجاهلها النساء.. منها فقدان الوزن المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تهتم الكثير من النساء ببعض المشكلات الصحية التي قد تصيبها بسبب قلة الوقت أو العمل أو الإجهاد المرتبط بالمنزل، ونقص الوعي، ولكن هذه المشاكل الصحية يمكن أن تثير جرس الإنذار لمشاكل أكثر خطورة، لذا يجب الانتباه لهذه المشاكل وزيارة طبيبك لمعرفة السبب ورائها، بحسب موقع "health".

1. الحيض غير المنتظم أو غير الطبيعي

يجب أن يحدث الحيض بانتظام كل 21-35 يومًا التدفق الثقيل، نزيف منتصف الدورة، الدورة الشهرية الطويلة، يمكن أن يكون سببها أمراض هرمونية مثل الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض أو الأورام الليفية التي هي أورام حميدة في الرحم.

2. تغييرات الثدي

يمكن أن تكون الكتل في الثدي ناتجة عن حالات غير ضارة مثل الأورام الغدية الليفية ومع ذلك، يمكن أن تكون كتل الثدي أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الثدي.

غالبًا ما يتم اكتشاف سرطان الثدي لدى النساء في مراحل متقدمة بسبب قلة الوعي ويجب تقييم الكتل الموجودة في الثدي والتي تبدو أكثر صلابة ومختلفة عن باقي أنسجة الثدي أو إفرازات من الثدى.

يجب أن تخضع النساء لفحوصات دورية للكشف عن سرطان الثدي وأن تكون على دراية بطرق الفحص الذاتي للثدي للكشف المبكر عن أي تغيرات في الثدي.

3. فقدان وزيادة الوزن بشكل غير متوقع

في حين أن فقدان الوزن المفاجئ غير المتوقع قد يكون أمرًا ممتعًا، إلا أن فقدان الوزن المفاجئ يمكن أن يكون أيضًا علامة على مرض السل وكذلك بعض أنواع السرطان أو اضطرابات الغدة الدرقية ويجب تقييمه.

يمكن أن يكون اكتساب الوزن المفاجئ بسبب تكيس المبايض أو مشاكل الغدة الدرقية ويمكن إدارته جيدًا إذا تم اكتشافه.

4. التعب المستمر

تشعر الكثير من النساء بالتعب طوال الوقت يمكن أن يكون الإرهاق المتكرر بسبب فقر الدم واضطراب الغدة الدرقية والمغذيات الدقيقة ونقص فيتامين د ويجب فحصه.

يمكن أن يكون الشعور بالتعب حتى بعد النوم طوال الليل سببًا للتوتر أو القلق أو الاكتئاب أو حتى انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وبالتالي لا ينبغي تجاهله أبدًا.

5. انتفاخ البطن

تشعر الكثير من النساء بالانتفاخ أو الغازات ، خاصة قبل الدورة الشهرية هذه واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا. ومع ذلك ، إذا حدث الشعور بالانتفاخ بشكل متكرر، فيجب تقييمه ويمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبي ، أو بطانة الرحم ، أو حتى سرطان المبيض.