شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة أبرزها.. نصائح لتجنب السمنة المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط كل من زيادة الوزن والسمنة وقلة النشاط بمتلازمة التمثيل الغذائي، وترتبط مقاومة الأنسولين به أيضًا، وتتميز متلازمة التمثيل الغذائي بمجموعة من الأعراض الشائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، ووفقًا للجنة الوطنية للكوليسترول حسب موقع " healthsite"، تُعرَّف متلازمة التمثيل الغذائي بأنها تحتوي على 3 على الأقل من الخصائص التالية:

محيط الخصر أكثر من 102 سم (40 بوصة) للرجال و 88 سم (35 بوصة) للنساء

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم (150 مجم / ديسيلتر على الأقل أو 1.70 ملي مول لكل لتر)

انخفاض مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة في الدم (أقل من 40 مجم / ديسيلتر (1.04 ملي مول / لتر) عند الرجال وأقل من 50 مجم / ديسيلتر (1.30 ملي مول / لتر) عند النساء)

ارتفاع نسبة السكر في الدم (110 مجم على الأقل لكل ديسيلتر) في حالة الصيام (6.10 ملي مول لكل لتر)

ارتفاع ضغط الدم (قراءات ضغط الدم لا تقل عن 130/85 ملم زئبق)

تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي

ترتبط متلازمة التمثيل الغذائي بالسمنة، وتحدث السمنة عادة بسبب مرض أساسي يتمثل في زيادة تراكم الدهون في الجسم، كما تتميز السمنة بأن مؤشر كتلة الجسم يزيد عن المعدل الطبيعي.

أمراض الكبد الدهنية، وأمراض المرارة، وهشاشة العظام ، وبعض الأورام الخبيثة كلها مرتبطة بالسمنة، فمن الضروري إجراء الاختبار ومراقبة مستوى الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم والدهون الثلاثية (دهون الدم). هذا لأنه حتى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل طفيف ولكن لديهم دهون زائدة حول بطنهم ، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم الخفيف وارتفاع نسبة السكر في الدم ، معرضون للخطر.

بصرف النظر عن السمنة، فإن مقاومة الأنسولين شائعة جدًا أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي. يشير هذا إلى أن الأنسولين في الجسم، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم ، لا يستخدم بشكل مناسب.

كيف تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي؟

فيما يلي ثلاث طرق للوقاية منه في مرحلة مبكرة:

خفض الوزن

إذا كان لديك الكثير من الدهون حول خصرك ، فإن فقدان الوزن أمر بالغ الأهمية. لتجنب متلازمة التمثيل الغذائي ، حافظ على وزن صحي وحجم طبيعي للخصر.

الأكل الصحي

تأكد من أن نظامك الغذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم لتقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

البقاء نشطا

كل يوم ، حاول أن تكون نشطًا لمدة 30 دقيقة على الأقل. يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم.