شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم الثانوي قد يحدث نتيجة مرض آخر.. اعرف الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم من المضاعفات الصحية السائدة، إلا إنه لا يتم اكتشافه في أغلب الوقت، وأحد الأسباب هو نقص الوعي حول الأسباب وعوامل الخطر، ولا يعرف الكثيرون حتى أن هناك نوعين من ارتفاع ضغط الدم - الأساسى والثانوي، في هذا التقرير نتعرف على ارتفاع ضغط الدم الثانوى وأعراضه وعلاجه بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ارتفاع ضغط الدم الأساسي هو الأكثر شيوعًا بسبب عادات نمط الحياة السيئة أو التاريخ العائلي، في حين أن ارتفاع ضغط الدم الثانوي عادة ما يكون نتيجة لحالات طبية أخرى يمثل حوالي 10% من جميع حالات ارتفاع ضغط الدم ، وغالبًا ما لا يتم تشخيصه.

ما هو ارتفاع ضغط الدم الثانوي

يتميز ارتفاع ضغط الدم بارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية عن المعدل الطبيعي، ويتم تقييمه من خلال الرقم الانقباضي والانبساطي الذي يظهر على جهاز مراقبة ضغط الدم.

يحدث ارتفاع ضغط الدم الثانوي نتيجة مرض أو حالة معروفة يعاني منها المريض لفترة طويلة.

يختلف هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم عن ارتفاع ضغط الدم الأساسي من نواحٍ عديدة.

يمكن أن يساعد العلاج المناسب لارتفاع ضغط الدم الثانوي أيضًا في السيطرة على الحالة الصحية الأساسية وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات متعلقة بالصحة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم الثانوي

تمامًا مثل ارتفاع ضغط الدم الأساسي ، فإن ارتفاع ضغط الدم الثانوي له علامات خفية حتى لو وصلت إلى مستوى خطير، إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، فإن هذه العلامات الشائعة تشير إلى احتمال إصابتك بارتفاع ضغط الدم الثانوي:

-حالة لا يمكن السيطرة عليها بأدوية ضغط الدم

-ارتفاع شديد في ضغط الدم

-ارتفاع ضغط الدم المفاجئ في سن أصغر

-لا يوجد تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم

-لا سمنة

أسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوي

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات المزمنة إلى ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تساعد إدارة ارتفاع ضغط الدم أيضًا في تقليل أعراض الحالات الصحية الأساسية الأخرى.

بعض الأسباب التي قد يصاب بها الشخص بارتفاع ضغط الدم الثانوي هي:

-داء السكري: يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المُدار إلى الضغط المفرط على الكلى لطرد السكر من الدم يمكن أن تؤدي هذه الحالة بمرور الوقت إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

مرض الكلى المتعدد الكيسات: يمكن أن تعيق الأكياس الموجودة في الكلى السير الطبيعي للكلى ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

-ارتفاع ضغط الدم الوعائي: يحدث هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم عندما تضيق الشرايين المؤدية إلى الكليتين.

-متلازمة كوشينج: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول لفترة طويلة إلى متلازمة كوشينج وقد يتسبب الدواء في ارتفاع ضغط الدم الثانوي.

-الاضطراب الهرموني: يمكن أن يؤثر اضطراب الغدة الدرقية أيضًا على كليتيك مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

توقف التنفس أثناء النوم: الشخير الشديد أثناء النوم الذي يتسبب في إعاقة الحصول على كمية كافية من الأكسجين يمكن أن يتلف بطانة الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

بصرف النظر عن هذه الحالات الأخرى مثل السمنة والحمل والإفراط في تناول بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم الثانوي.

العلاج

لعلاج ارتفاع ضغط الدم أولاً، يجب معالجة الحالة الأساسية التي تزيد من مستوى ضغط الدم. بمجرد علاج الحالة الأساسية ، سيعود ضغط الدم إلى طبيعته.

اعتمادًا على حالتك ، سيصف لك الطبيب الأدوية وتغييرات في نمط الحياة وخيارات العلاج الأخرى للتحكم في مستوى ضغط الدم.