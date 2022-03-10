شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لتمرين نط الحبل أن يساعدك في خفض الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر اللياقة البدنية هدفًا أساسيا، فبعضهم يحقق ذلك من خلال ممارسة اليوجا، والبعض الآخر يعتمد على التدريبات الرياضية المكثفة في الصالة الرياضية وهناك قلة ممن يقومون بالأمرين معًا. تمرين نط الحبل يساعد على تحسين قوة عضلات التحمل القلبي الوعائي. وهو من التدريبات عالية الكثافة التى تعزز صحة القلب وتحرق الدهون والسعرات الحرارية عند التدريب المنتظم، يمكن أن تؤدي جلسة نط الحبل لمدة 10 دقائق إلى حرق ما يصل إلى 100 سعرة حرارية من وزن الجسم الأساسي؛ ومع ذلك، يحتاج المرء إلى التأكد من كيفية القيام بذلك بشكل صحيح.

ما هي فوائد تمرين الحبل ؟

على صعيد الفوائد الصحية، تقدم تدريبات الحبل وفقا لتقرير موقع " times news"، ما يلي.

زيادة الحركة:

تمرين نط حبال يؤدى إلى مجموعة من الحركات من خلال إشراك الكتفين والقدمين والركبتين والكاحلين والوركين. يمكن أن تؤدي ممارسة هذا الشخص بانتظام إلى تحسين التنقل تدريجيًا مع إحداث فقدان الوزن أيضًا.

تكوين العضلات:

يتم الاعتناء جيدًا ببعض العضلات التي غالبًا ما يتم تجاهلها في نظام اللياقة البدنية أثناء أداء تمارين حبل المعركة. يستهدف هذا التمرين عضلات الذراع للحركات الجانبية والدائرية التي يحاول المرء الإمساك بها بقوة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الرحلة إلى السوط والتلويح وكسر الحبل على بناء عضلات ضعيفة من خلال الحركة جنبًا إلى جنب وللأعلى والأسفل.

مكافحة الملل:

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الرتابة التي تقدمها الدمبل والحديد والمشي ، فإن استخدام حبل المعركة هو وسيلة رائعة لمكافحة الملل. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعرض جسمك لروتين جديد وأكثر كثافة مع عدد من الفوائد لتقديمه مثل المزيد من كتلة العضلات وفقدان الوزن.