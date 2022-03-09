مع تقلبات الطقس.. 4 أطعمة تقوي مناعتك وتحميك من نزلات البرد

القاهرة - سامية سيد - يشهد الطقس العديد من التقلبات، فتجد ارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة، وهذا الأمر يتسبب في التعرض للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ولذا يرصد الخليج 365 العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال هذه الفترة تجنبا للتعرض للمضاعفات الصحية، وذلك وفقا لموقع " وhealthline". Eatthis -العدس: يمكنك تناول العدس بشكل دائم خلال تقلبات الطقس، فهو يحتوي على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وأيضا يعمل على تقوية الجهاز المناعي ويكافح الفيروسات، ولذا اجعله غذاءك المفضل في تقلبات الطقس. -السلطة الخضراء: تحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، من ألياف ومضادات أكسدة وفيتامين سي وأ وب، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة لتقوية جهازك المناعي خلال تقلبات الطقس. -البطاطا : تحتوي علي البيتا كاروتين هذه المادة التي يعمل الجسم علي تحولها إلي فيتامين أ، وأيضا تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وفيتامين ب، ولذا فتناولك لها يعد خيارا غذائيا رائعا لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية المرتبطة بتقلبات الطقس. -الفواكه الغنية بفيتامين سي :

أي البرتقال والجوافة والفراولة واليوسفي، جميعها تحتوي علي فيتامين سي، ولذا تناولك لها يحميك من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لأنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي ومكافحة الفيروسات.