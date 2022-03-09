شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض طويلة الأمد لكورونا يجب الانتباه لها بعد التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر تأثير فيروس كورونا بين الكثير من الناس أثناء الإصابة، وكذلك أيضاً بعد التعافى، وهذه الحالة تسمى أعراض كورونا طويلة الأمد وهي خطيرة مثل العدوى نفسها، ومن المهم معرفة أعراض كورونا الطويلة الأمد حتى يتمكن الشخص من الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي أعراض كورونا الطويلة الأمد؟

إذا تعرض الشخص لتأثيرات خفيفة إلى شديدة بعد التعافى من كورونا، يطلق عليه اسم كورونا الطويل الأمد، وهى مجموعة الأعراض طويلة المدى التي يعاني منها بعض الأشخاص بعد إصابتهم بكورونا.

وتشمل أعراض ما بعد كورونا طويلة الأمد، بحسب منظمة الصحة العالمية ما يلى:

-قليل من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا هي التعب وضيق التنفس والخلل الإدراكي مثل الارتباك أو النسيان أو نقص التركيز الذهني والوضوح.

تلف الأعصاب

وجد الخبراء صلة بين أعراض كورونا طويلة الأمد وتلف الأعصاب، وكشف الباحثون في مستشفى ماساتشوستس العام والمعاهد الأمريكية للصحة عن أدلة على اعتلال الأعصاب المحيطية ومن أعراضه الضعف وآلام في اليدين والقدمين والتعب.

تشير النتائج إلى أن بعض مرضى كورونا لفترة طويلة أصيبوا بأضرار في ألياف الأعصاب الطرفية، وأن الضرر الذي يلحق بنوع الألياف الصغيرة من الخلايا العصبية قد يكون بارزًا.

ما يحدث هنا هو أن الأعصاب التي تتحكم في أشياء مثل التنفس والأوعية الدموية وهضمنا في بعض الحالات تتضرر في هؤلاء المرضى المصابين بفيروس كورونا لفترة طويلة.

الاكتئاب

من المشاكل الملحة في ذلك الوقت التعامل مع الاكتئاب ورغم أن العديد من الأشخاص يعتبرون حالات الإغلاق الوبائي مسئولة عن ارتفاع حالات الاكتئاب منذ تفشي الوباء، فقد وجد الخبراء أيضًا صلة بين الاكتئاب وفيروس كورونا لفترة طويلة.

ضباب الدماغ

تعد المعاناة من مشكلة في التركيز بعد التعافي من كورونا أحد أعراض كورونا طويلة الأمد قال الخبراء إن الأعراض طويلة الأمد لكورونا يمكن أن تشمل عدم الانتباه ، والمشاكل الإدراكية ، والتعب ، والمشاكل السلوكية وأعراض عصبية أخرى.

تقول دراسة أجرتها جامعة هارفارد: "يمكن أن يتسبب كورونا في تلف الدماغ مباشرة عن طريق التهاب الدماغ ، والذي قد يكون له عواقب وخيمة أو مدمرة" ، ويضيف أن لدى العديد من الأشخاص درجة عميقة من الضعف الإدراكي.

إحساس بالوخز في الجسم

الإحساس بالوخز والتنميل الذي يحدث عندما تجلس لفترة طويلة هو ما يشعر به كثير من الناس بعد كورونا، يعد الإحساس بالوخز أحد أكثر أعراض كورونا شيوعًا ، وهو ليس مزعجًا فحسب ، بل إنه مثير للقلق كما أنه يؤثر على الأداء الطبيعي للفرد.

يمكن أن يكون التنميل أو التنميل المزمن أحد أعراض أي عدد من الاضطرابات: السكتة الدماغية والورم والتصلب المتعدد - على سبيل المثال لا الحصر. أيضًا ، اضطرابات انحباس العصب ، حيث يمكن أن يؤدي ضغط العصب أو تقييده بواسطة الأنسجة المجاورة إلى حدوث تنمل مصحوب بألم. (متلازمة نفق كاربيل هي مثال لاضطراب انحباس العصب). يمكن أن يسبب مرض كوفيد -19 أيضًا تنميلًا ووخزًا لدى بعض الأشخاص ومن الصعب التنبؤ بمن قد يصاب بالتنمل بعد كورونا "، وفقًا لتقرير صادر عن جامعة ميتشيجان.

مشاكل القلب

يؤثر فيروس كورونا على العديد من الأعضاء وتظهر آثاره المميتة في القلب في الغالب.

قال الاتحاد العالمي للقلب (WHF) في بداية تفشي الوباء إن "كوفيد -19 عاصفة مثالية للقلب" ، ويشكو كثير من الناس من مشاكل في القلب بعد التعافي من كورونا.

وجدت دراسة بحثية أنه بعد أسبوع من تشخيص الإصابة بكورونا، يزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية أولى بثلاث إلى ثماني مرات. ووجدت الدراسة التي أجريت على 87000 شخص ، 57٪ منهم من النساء ، أنه في الأسابيع التالية ، انخفضت مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية والنوبات القلبية بشكل مطرد لكنها ظلت مرتفعة لمدة شهر على الأقل.

يربط الخبراء أيضًا كورونا بالمشاكل المتعلقة بالقلب مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التامور.