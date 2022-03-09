170 مليون شخص في أميركا بخطر.. اليكم الاسباب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 8:02 مساءً

في آخر الدراسات العلمية الاميركية التي اشارت الى أن أكثر من 170 مليون شخص ولدوا في الولايات المتحدة وكانوا بالغين في عام 2015 تعرضوا لمستويات ضارة من عنصر الرصاص وهم في مرحلة الطفولة.

واستخدم الباحثون بيانات مستوى الرصاص في الدم، والتعداد السكاني واستهلاك البنزين المحتوي على الرصاص لفحص مدى انتشار التعرض للرصاص في مرحلة الطفولة المبكرة خلال الفترة بين 1940 و2015.

وفي ورقة نشرت في محاضر الأكاديمية الوطنية للعلوم، الاثنين، ذكر الباحثون أن نصف سكان الولايات المتحدة البالغين في عام 2015 تعرضوا مستويات من الرصاص تتجاوز 5 ميكروغرام لكل ديسيلتر، وهي النسبة التي تمثل العتبة التي حددتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، للتعرض الضار للرصاص في ذلك الوقت.

واكتشف العلماء من جامعة ولاية فلوريدا وجامعة ديوك أيضا أن 90 بالمئة من الأطفال الذين ولدوا في الولايات المتحدة بين عامي 1950 و1981 لديهم مستويات الرصاص في الدم أعلى من عتبة مراكز مكافحة الأمراض.

ووجد الباحثون تأثيرا كبيرا على التطور المعرفي، حيث أدى التعرض للرصاص في مرحلة الطفولة المبكرة إلى انخفاض 2.6 نقطة في معدل الذكاء، في المتوسط.