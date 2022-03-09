شكرا لقرائتكم خبر عن الجينات الوراثية تجعل الشخص أكثر عرضة لأعراض كورونا الحادة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد علماء بريطانيون بعض العوامل الوراثية التي تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأعراض كورونا الحادة أكثر من غيرهم، كجزء من دراسة كبيرة يمكن أن تساعد في تطوير علاجات جديدة لأعراض الفيروس التاجى، بحسب ما ذكره موقع Financial times.

وقال الباحثون إن هناك 16 جينًا تهيئ المرضى للإصابة بأمراض خطيرة كجزء من أكبر دراسة في العالم حول جينات المرض، والتي قادها علماء من جامعة إدنبرة وجينومكس إنجلترا، كما أكدوا وجود 7 جينات أخرى مرتبطة بأعراض كورونا الحاد التي تم تحديدها من خلال بحث سابق.

وترتبط الجينات التي حددها البحث بقدرة الجهاز المناعي على التعرف على مسببات الأمراض الغريبة ، جنبًا إلى جنب مع الآليات البيولوجية المشاركة في تخثر الدم والتهاب الرئة - بعض السمات المميزة لكورونا الحاد ويتسبب المرض في وفاة ما يقدر بنحو 6 ملايين شخص منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا جائحة عالميًا في مارس 2020.

قال الدكتور كينيث بيلي، مستشار الرعاية الحرجة من جامعة إدنبرة البريطانية الذي قاد الدراسة، إن النتائج ساعدت في "تفسير سبب إصابة بعض الأشخاص بكورونا الذي يهدد حياتهم ، بينما لا تظهر أعراض على الآخرين على الإطلاق".

وأوضح "الأهم من ذلك، يمنحنا هذا فهماً عميقاً لعملية المرض ويمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في إيجاد علاجات أكثر فعالية". وأضاف أن العلاجات الجديدة المحتملة يمكن أن تساعد في "خفض معدل الوفيات إلى الصفر" بين مرضى كورونا الذين تم إدخالهم في العناية المركزة.

حدد البحث الأنماط الجينية من خلال مقارنة عينات الجينوم الكاملة من 7491 مريضًا بكورونا تم قبولهم في وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع الحمض النووي لـ 1،630 شخصًا يعانون من أعراض كورونا الخفيفة و 48400 شخص آخر لم يسبق لهم الإصابة بكورونا وتم تحليل الحمض النووي الخاص بهم كجزء من مشروع الجينوم 100،000 لحكومة المملكة المتحدة.

تسلسل الجينوم الكامل - وهي عملية تتضمن قراءة جميع الأحرف البيوكيميائية البالغة 3 مليارات حرف من الشفرة الجينية للفرد - هي نسخة تتطلب عمالة مكثفة أكثر من العملية المستخدمة لتحليل المتغيرات الفيروسية لكورونا.

قال العلماء إنهم يأملون أن تساعد القرائن الجينية التي قدمتها النتائج ، والتي نُشرت في المجلة العلمية نيتشر ، الخبراء الطبيين على تحديد الأدوية الحالية التي يمكن إعادة استخدامها لعلاج كورونا أو المساهمة في البحث عن علاجات جديدة.

قال الباحثون إن الأدوية الحالية المستخدمة لعلاج أمراض مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن تستهدف بالفعل بعض الجينات الـ 16 التي حددتها الدراسة ويمكن الآن اختيارها للتجارب السريرية.

ساعدت النتائج السابقة من نفس الدراسة على تحديد عقار التهاب المفاصل baricitinib ، الذي وجد بحثًا نُشر الأسبوع الماضي أنه يقلل من مخاطر الوفيات الناجمة عن كورونا بنسبة 13%، كعلاج محتمل للفيروس.