شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح عند التفكير فى اتباع نظام غذائى لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مراجعة للدراسات حسب موقع " Today"، وجد أن الصيام المتقطع آمن بشكل عام وينتج عنه القليل من الآثار السلبية المعوية أو العصبية أو الهرمونية أو الأيضية، وكانت هذه الدراسات تدرس الصيام منذ ما يقرب من 15 عامًا.ووفقا لنصائح أستاذة التغذية في جامعة إلينوي، شيكاغو، نعرض نصائح حول كيفية التعامل مع الجوع، ومتى تمارس الرياضة، وما إذا كان من الجيد تخطي وجبة الإفطار.

أظهر بحث أن الأشخاص البدينين الذين اتبعوا نظام الصيام 16: 8 لمدة ثلاثة أشهر فقدوا وزنًا متواضعًا وخفضوا ضغط الدم دون الشعور بالجوع أو الحرمان.

قال الباحثون إن الأيام الخمسة الأولى من الصيام صعبة للغاية، ولكن بمجرد أن يتكيف جسمك مع هذا النوع من نمط تناول الطعام ، يصبح الأمر سهلاً ".

من لا يجب عليه الصوم المتقطع؟

وفق هوبكنز ميديسن فإن بعض الناس يجب أن يبتعدوا عن تجربة الصيام المتقطع:

الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا .

النساء الحوامل أو المرضعات .

مرضى السكري أو مشاكل السكر في الدم .

أولئك الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل .

بعد استشارة طبيبك، يمكنك الاختيار من بين بعض أنظمة الصيام المتقطع الشائعة مثل:

النظام الغذائي 16: 8 ، أو التغذية المقيدة بالوقت: الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم ، وتناول ما تريد في الثماني ساعات القادمة.

صيام اليوم البديل: لا تأكل شيئًا أو ما يصل إلى 500 سعرة حرارية في اليوم ، ثم تناول الطعام بشكل طبيعي في اليوم التالي. يكرر.

الخطة 5: 2: يومين صيام غير متتاليين في الأسبوع ، ثم تناول الطعام بشكل طبيعي خلال الأيام الأخرى.

ووفقا للدراسات فمن الواضح أن الصيام مفيد للقلب لأنه يساعد في الحفاظ على وزن صحي للجسم، و يخفض الدهون الثلاثية ويساعد على خفض ضغط الدم ويحسن تنظيم السكر في الدم. وفقًا لنتائج دراسة نشرت في عام 2019 من قبل New England Journal of Medicine ، فإن الصيام المتقطع يساعد في تقليل البدانة والسكري وأمراض القلب والسرطان والاضطرابات العصبية.

نصائح للالتزام بخطة الصيام المتقطع: تناول الطعام بذكاء ..

تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات أثناء فترة تناول الطعام. سوف يمنحك ذلك الشعور بالشبع لفترة أطول.

اشرب الكثير من الماء..

شرب القهوة السوداء أو الشاي ، أو القرفة أو شاي عرق السوس العشبي يحد من الشهية

مشاهدة أقل للتلفزيون..

أثناء مشاهدة التلفزيون، نتعرض لعشرات الإعلانات عن الطعام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى آلام الجوع على الرغم من أنك قد لا تكون جائعًا على الإطلاق.

تمرن قبل الأكل..

هذا لأن الناس يجوعون بعد حوالي نصف ساعة من انتهاء التمرين،إذا كنت تتمرن في وقت آخر، فقد تجد نفسك تتغلب عليك آلام الجوع .

ممارسة التأمل..

سيكون لها تأثير مهدئ ، وبينما تركز على أنفاسك ، فإنها ستزيل الانتباه عن آلام الجوع التي قد تتخيلها على سبيل العادة.