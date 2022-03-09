شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ظهور حبوب الشباب في الذقن وعلاقتها بالتغيرات الهرمونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب، خاصة الحبوب التي تظهر في الذقن، وتعتقد الكثير من النساء أن هذه البثور بسبب التغييرات الهرمونية في فترة الحيض، وهذا صحيح لكن هناك أسبابا أخرى وراء ظهور هذه الحبوب في الذقن، نتعرف على هذه الأسباب وكذلك طرق علاج حبوب الذقن، بحسب موقع "health".

أسباب ظهور حب الشباب على الذقن

غالبًا ما يحدث حب الشباب بسبب انسداد المسام عادة ما تسد المسام بالزيت، وخلايا الجلد الميتة، والأوساخ، وعندما تحاصر البكتيريا في مسام الجلد، فإنها تسبب الالتهاب، مما يؤدي إلى ظهور البثور.

من ناحية أخرى يظهر حب الشباب الهرموني أولاً حول الفم والذقن والفك، هذه عبارة عن حب شباب هرموني يأتي ويختفي طوال الدورة الشهرية تظهر الحبوب بشكل شائع أثناء الإباضة أو قبل بدء الدورة.

بصرف النظر عن الدورة الشهرية، فهذه هي الأسباب الكامنة وراء ظهور حب الشباب على الذقن:

1. الحمل

الأسباب الهرمونية الأخرى لحب الشباب في الذقن يمكن أن تكون الحمل وحبوب منع الحمل ومراحل البلوغ للبعض، بينما إذا ظهر حب الشباب في الذقن أكثر من المعتاد، فقد يشير ذلك إلى متلازمة تكيس المبايض الشديدة.

2. السمنة

يمكن أن يكون بسبب الغدة الدرقية وتكيس المبايض أو حتى السمنة.

3. مقاومة الأنسولين

السبب المهم الآخر هو زيادة عامل نمو الأنسولين، الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان، التغيير في ميكروبيوم الجلد.

4. سوء النظافة

تعد البكتيريا وسوء النظافة من أكثر الأسباب شيوعًا لحب الشباب في الذقن ، وحتى النظام الغذائي السيئ يمكن أن يتسبب في ظهور حب الشباب، حيث يرتبط حب الشباب على الذقن بالأمعاء الدقيقة ويشير إلى تراكم السموم.

علاج حبوب الشباب في الذقن1. المضادات الحيوية

المضادات الحيوية فعالة في إدارة حب الشباب، وموضعيًا ، تعتبر الكريمات التي تحتوي على الرتينويدات ومزيج من بيروكسيد البنزويل مع أدابالين أو كريمات حمض الأزيليك هي الأفضل لعلاج حب الشباب في الذقن خصائصها المقاومة للبكتيريا تنظف المسام وتفتحها بينما تتحكم في إنتاج الزيت الزائد في المنطقة يضمن ذلك تقليل الألم والالتهاب وشفاء البثور بشكل أسرع.

2. التدليك بالثلج

يمكن أن يكون حب الشباب في الذقن مؤلمًا جدًا، ويؤدي وضع الثلج فوقه إلى تقليل الالتهاب والاحمرار مع ذلك ، لا تضع الثلج مباشرة على الجلد ، لفي المكعب بقطعة قماش وضعيه على البثور لبضع دقائق. لا تضغطي كثيرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة تهيج البثور.

3. تجنبي مقشرات الوجه القاسية

تجنبي استخدام مقشرات الوجه القاسية التي يمكن أن تمزق سطح الجلد وبالتالي تسبب المزيد من الالتهاب تجنبي اللوفة أو المقشر الذي يحتوي على قشور الجوز أو ملح البحر أو السكر كمكون أساسي.

4. لا تضعى المكياج على البثور

قد يكون المكياج مفيدًا في إخفاء البثور، ولكنه قد يزيد الوضع سوءًا إذا لم تتم إزالته بشكل صحيح بمجرد انتهاء الغرض منه تخلصي من كل أثر للماكياج قبل النوم استخدمي مزيل المكياج واتبعيه بمنظف لطيف.

5. تجنبى لمس وجهك

تجنبي لمس وجهك، حيث يؤدي اللمس إلى ظهور المزيد من البكتيريا على وجهك، وكذلك لا تفقعي تلك البثور لأن هذا في الواقع أكثر ضررًا.