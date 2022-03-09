للبابايا فوائد كثيرة.. أهمها إبطاء الشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

لا تختلف الدراسات أن للفواكهة فوائد صحية كثيرة، ولكل نوع من الفاكهة فائدة معينة.

ففاكهة البابايا غنية بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة جسمك، وإذا كنت تبحث عن المساعدة في إبطاء بعض عملية الشيخوخة، فالبابايا من الأطعمة الفائقة التي لا تحظى باهتمام كبير بالرغم من قدرتها على إبطاء وعكس علامات الشيخوخة، والانعكاس يحدث داخليًا وخارجيًا أيضا، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

إليكم في النص التالي، فوائد البابايا المضادة للشيخوخة:

الفيتامينات والمركبات النباتية الموجودة في البابايا تجعلها فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات في الجسم على إبطاء وعكس الإجهاد التأكسدي، إذا سمح لهذا الإجهاد التأكسدي بالحدوث والاستمرار ، فإنه يمكن أن يتلف الخلايا وبمجرد أن تتكاثر هذه الخلايا، يتجلى تلفها في شكل تجاعيد، وفقدان المرونة، وحتى الحالات المزمنة التي يتفاقم بسبب الالتهاب.

يوجد أيضًا إنزيم رئيسي موجود في البابايا يسمى غراء يلعب هذا الإنزيم، بالإضافة إلى الفيتامينات A و C و E دورًا حيويًا في قدرات البابايا المضادة للشيخوخة.

الفوائد الأخرى لأكل البابايا

لا تتوقف الفوائد الصحية للبابايا عند هذا الحد، تحتوي هذه الفاكهة على مركبات صحية أخرى ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحتك العامة، والتي يمكن أن تساهم في إبطاء عملية الشيخوخة أيضًا.

على سبيل المثال، تحتوي البابايا على الليكوبين، والذي وجد أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مع تقليل الآثار السلبية للإشعاع لدى المصابين بالسرطان، وجدت إحدى الدراسات أيضًا أن اللايكوبين ليس له خصائص مضادة للسرطان فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فقد وُجد أن البابايا (خاصة البذور) تساعد أيضًا في تحسين الهضم وتخفيف الإمساك بفضل محتواها العالي من الألياف والماء ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص مع تقدمك في العمر .