إليكم طرق طبيعية للتخلص من قشرة الشعر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 4:45 مساءً

قشرة الشعر من المشاكل المزعجة التى يعاني منها الكثيرون وتسبب الإحراج والتوتر، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن قشرة الرأس مشكلة صغيرة ولكنها مزعجة للغاية ويمكن أن تفسد مناسبة سعيدة في غضون دقائق، وتسبب الإصابة بـ قشرة الرأس الفطريات الملاسيزية، نتيجة جفاف وحكة فروة الرأس لدى الرجال والنساء، بينما يلجأ الكثير منا إلى استخدام الشامبو المضاد للقشرة لحل هذه المشكلة، إلا أنه لم يجد الكثيرون نتيجة مفيدة.

ولكن فيما يلي سنقدم لك علاجات منزلية و سهلة التنفيذ تساعدك في التخلص من القشرة:

1: صودا الخبز

يمكن أن تعمل صودا الخبز والمباشرة كعلاج فعال لمكافحة قشرة الرأس، كل ما عليك فعله هو ترطيب شعرك ورش حفنة من صودا الخبز على فروة رأسك.

2: الزبادي

يمكن أن يساعد كوب من الزبادي الطازج في تهدئة حكة فروة الرأس، كل ما عليك فعله هو غسل شعرك بالشامبو ووضع الزبادي وتركه يرتاح لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفها بالماء واغسلها مرة أخرى بكمية صغيرة من الشامبو المعتاد، فيعتبر الزبادي كنزًا دفينًا للبكتيريا الصديقة وبالتالي يساعد على منع تقشر منطقة فروة الرأس، يمكنك أيضًا إضافة الفلفل الأسود إلى اللبن لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات.

3: الليمون

اعصري ليمونة كاملة ودلكي فروة رأسك بالعصير، اتركيه لمدة 2 إلى 3 دقائق ثم اشطفيه بالشامبو العادي، يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون إلى كوب من الماء واستخدمه كآخر شطف بعد جلسة غسل الشعر، كرر ذلك بانتظام حتى تختفي قشرة الرأس. تساعد الطبيعة الحمضية لليمون على موازنة درجة حموضة شعرك.

4: خل التفاح

خل التفاح علاج طبيعي فعال للتخلص من قشرة الرأس، وهو حمضي بطبيعته يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس، كما يمنع نمو الفطريات، اصنع محلولاً باستخدام ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب من الماء، اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو ثم اسكبي هذا المحلول على شعرك كآخر شطف.

5: الصبار

يقلل الصبار من تهيج البشرة وله تأثير مرطب، حيث يقلل من التقشر والحكة ويريح من قشرة الرأس، وهو مضاد للبكتيريا والفطريات مما يحمي من قشرة الرأس، ضع جل الصبار مباشرة على فروة رأسك واتركه لمدة نصف ساعة، اغسلي شعرك لاحقًا بشامبو خفيف.