برنامج رجيم التمر واللبن مع المشي لخسارة 5 كيلوغرامات في اسبوع 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم التمر واللبن مع المشي من انواع الحميات السريعة التي تساعد على خسارة الوزن وعدد كبير من الكيلوغرامات في مدة قصيرة. وهو سهل التطبيق لكن لا ينصح باعتماده لأكثر من 7 الى 10 ايام. وبعد الانتهاء منه لا بد من الحرص على اتباع نظام غذائي صحي وعلى ممارسة النشاطات البدنية والتمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً او لساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً على الاقل. وقبل هذا من المهم التعرف على ابرز قواعد وطرق تطبيق برنامج رجيم التمر واللبن مع المشي.

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الطريقة الاولى

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من اجل تطبيق برنامج رجيم التمر واللبن مع المشي من المفيد التعرف على ابرز قواعده علماً انه من الافضل عدم تطبيقه لمدة طويلة منعاً لحدوث اي اعراض جانبية.

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في الايام الـ3 الاولى

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يجب تناول 15 حبة من التمر مع 3 اكواب من اللبن خفيف الدسم خلال النهار.

في الايام الـ3 التالية

من المهم تناول 3 وجبات اساسية على ان تكون خالية من الدهون ومن المكونات الضارة مثل السكريات وغيرها. كما يجب تناول 9 حبات من التمر و3 اكواب من اللبن توزع على ساعات النهار.

في الايام الـ3 الاخيرة

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يقضي هذا الرجيم في هذه المرحلة بتناول وجبات صحية ايضاً على ان تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. وفي هذه الحالة يجب التركيز على الخضار والفواكه وتناول 9 حبات من التمر وشرب 3 اكواب لبن من دون دسم.

وخلال هذه الايام يجب الحرص على التوقف عن تناول الطعام قبل ساعتين من حلول موعد النوم والمشي لمدة 30 دقيقة يومياً.

فوائد الرجيم



- يساعد هذا الرجيم على خسارة 4 الى 5 كيلوغرامات اسبوعياً في حلال تم ابتاع البرنامج لمدة 9 ايام.

- في حال الحاجة الى خسارة اكثر من 5 كيلوغرامات يمكن تناول التمر والحليب خلال كل ايام الاسبوع دون اي نوع آخر من الطعام.

- بعد انتهاء مرحلة الرجيم من المهم العودة الى اتباع نظام غذائي وحياتي صحي. والافضل عدم تكرار تطبيقه قبل مرور شهرين.



الطريقة الثانية

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تقوم هذه الطريقة على جعل تناول التمر واللبن مع المشي جزءًا من نظام غذائي صحي يومي. ويمكن لهذا تناول 3 حبات من التمر يومياً مع اللبن بالتزامن مع اعتماد نظام غذائي يساعد على انقاص الوزن الزائد.

الفطور. حبتان من التمر مع كوب من الحليب قليل الدسم.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع الخضار، قطعة من الخبز المحمص.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر مع حبتين من التمر.

العشاء. حبتان من التمر مع كوب من الحليب خفيف الدسم، طبق من الخضار المطهوة على البخار.

فوائد الرجيم

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ينطوي تطبيق رجيم التمر واللبن مع المشي على الكثير من الفوائد الصحية.

- يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. وهذا ما يدفع الجسم الى حرق الدهون. لكن بعد الانتهاء منه لا بد من اتباع نظام غذائي صحي.

- ويمكن المشي اثناء اتباع الرجيم ان يعزز قدرة الجسم على نسف الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن والارداف ويسرع عملية احراق السعرات.

- وفي موازاة ذلك يمد رجيم التمر واللبن مع المشي الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها لأداء وظائفه المختلفة.