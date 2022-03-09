تنحيف الارداف في 5 ايام 

بيروت - نادين محمد - هل يمكن تنحيف الأرداف في غضون 5 أيام؟

سؤال يستحق التوقف عنده وتسليط الضوء على ما ينشر من مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يمكن تحقيق ذلك في هذا الوقت القياسي من خلال بعض الوصفات التي في الحقيقة لا تعمل على تنحيف الأرداف أو أي منطقة أخرى، كما أنها تلحق الضرر في الجسم.

سيدتي! يمكنك قضاء يوم بأكمله على محرك البحث وقراءة آلاف المقالات ذات العناوين "الرنانة" التي تجلب انتباهك بأنه يمكنك تنحيف أردافك في خمسة أيام، أقل أو أكثر من هذه المدة، لكن في الحقيقة، ما هي إلا ادعاءات، فتنحيف الأرداف لا يكون إلا باتباع حمية غذائية وممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على شد عضلات الأرداف.

نظام غذائي لتنحيف الأرداف



أطعمة مسموح بها



• تناول أصناف من الفواكه التي تعمل على إنقاص الوزن وتحفيز عملية الأيض، ما يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الأرداف وكذلك في البطن، كالتوت، البرتقال والجريب فروت.

• إدراج بعض الخضراوات في النظام الغذائي، كالسبانخ، الخرشوف، و الفاصوليا الخضراء، فهي تحتوي على نسب مرتفعة من الألياف التي تمنح شعوراً بالامتلاء، وبالتالي تكبح الشهية وتخفف من تناول كميات مضاعفة من الطعام.

• تناول الأطعمة الخالية من الدهون، مثل التونة، الدجاج المنزوع الجلد، اللحوم الحمراء الخالية من الدهون وسمك السلمون.

• الإكثار من تناول الخيار والخس عند الشعور بالجوع، فهما من الخضراوات القليلة السعرات الحرارية.

• تناول كمية مناسبة من الأطعمة التي تتوفر فيها نسب مرتفعة من البروتين، مثل الحليب الخالي الدسم، الزبادي، البيض واللحوم الخالية من الدهون.

• تناول الكربوهيدرات المفيدة المتوفرة في الحبوب الكاملة، الخبز، دقيق الشوفان والأرز البني.

• يسمح بتناول الدهون الصحية، كالمكسرات وزيت الزيتون.



أطعمة ممنوعة



• الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

• الابتعاد عن تناول السكريات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.

• عدم تناول الأطعمة المقلية.

رجيم صحي وسريع لتنحيف الأرداف

وجبة الفطور

شريحة من الخبز الأسمر + بيضة مسلوقة أو قطعة من الجبن الخالي من الدسم .

وجبة الغذاء

½ كوب من الأرز البني المسلوق + ¼ دجاجة منزوعة الجلد أو قطعة من اللحم الخالي من الدهون أو ½ كيلو من السمك المشوي أو علبة من التونة المصفاة من الزيت + طبق من الخضراوات .

بعد الغذاء بساعتين

ثمرة من الفواكه

وجبة العشاء

كوب من الزبادي + ثمرتان من الفاكهة .

يسمح بتناول الخضراوات بين الوجبات عند الشعور بالجوع .

إلى ذلك، ينصح بتجنب بعض المسببات لتراكم الدهون، ومنها:

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أسباب تراكم الدهون في منطقة الأرداف



• الجلوس لفترات طويلة يعمل على ضغط مستمر على هذه المنطقة، ما يؤدي إلى تمدد الخلايا الدهنية فيها وإفراز الدهون بكميات كبيرة بها تصل إلى 50 %.

• زيادة في هرمون الأنوثة الذي يعرف بالإستروجين عن معدله الطبيعي، الأمر الذي يعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الأرداف، البطن والمؤخرة، ويعمل على احتباس الماء بالجسم.

• غالباً ما تعاني النساء من تراكم الدهون في الأرداف خلال مرحلتي البلوغ والحمل.

• التوتر يعمل على زيادة هرمون الأنوثة ويؤدي إلى زيادة تراكم الدهون في الأرداف والبطن.

