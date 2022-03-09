شكرا لقرائتكم خبر عن ألم فى البول وتورم بالقدمين.. أعراض ظهور مشكلات فى الكلى لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى من أعضاء الجسم المهمة والتي تساهم بشكل كبير في تنقية الجسم من السموم وطردها عن طريق عملية التبول، وعند حدوث أي مضاعفات فيها يظهر العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، لأنها إشارة إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف على بعض الأعراض التي تظهر أثناء عملية التبول تعد جرس إنذار للإصابة بالفشل الكلوي، ومنها:

-يشعر المصاب بألم شديد أثناء التبول، يصاحبه حرقان شديد.

-قلة كمية البول .

-تغير لون البول حيث يميل إلي اللوم الغامق ويصاحبه رغاوي.

- يحدث تورم في القدمين واليدين وحول العين، وذلك نتيجة لتراكم السوائل في الجسم.

-ألم يصعب تحمله في الظهر مكان الكلى.

-يتعرض المرضى لظهور طفح جلدي نتيجة لتراكم الفضلات في الدم.

-الشعور بالإعياء والتعب الشديد نتيجة لعدم قدرة الكلى على تكوين خلايا الدم الحمراء المحملة بالأكسجين لتطهير الجسم.

-عدم الرغبة في تناول الطعام، أي فقدان الشهية ونقص نسبة كبيرة من الوزن.

-الرغبة الزائدة في الغثيان والقيء نتيجة لتراكم الفضلات في الدم.

وأوصي التقرير بضرورة الذهاب للطبيب علي الفور، عند ظهور الأعراض السابق ذكرها لإجراء بعض التحاليل الخاصة بوظائف الكلي، للمساعد في العلاج تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية.