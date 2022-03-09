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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساعدك في رحلة الرجيم والتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن
فاطمة ياسرالأربعاء، 09 مارس 2022 05:00 م
عند الرغبة في اتباع حميات غذائية للتخلص من الوزن الزائد، نسعى جاهدين للوصول لأفضل المشروبات والأطعمة التي تساعدنا في هذه الرحلة، والهدف هو الحصول على جسم رشيق خالٍ من الدهون، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقعى "healthline و webmed"، رصد الخليج 365 أفضل المشروبات التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي الوزن الزائد، ومنها:
-الشاي الأخضر:يعمل علي ارتفاع نسبة حرق الدهون في الجسم، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة، التي يحتاجها الجسم خلال اتباعه لحميات الغذائية الهادفة في التخلص من الوزن الزائد، فعليك تناول كوبين يوميا.
-القهوة:عند الاستيقاظ من النوم يمنحك تناول فنجان من القهوة فرصة لتحسين المزاج، وأيضا فقدان الوزن وزيادة نسبة حرق الدهون، ولكن يجب عدم إضافة السكر إليها.
-الماء:أثبتت الدراسات الطبية، أن تناولك للماء بكثرة يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وتزيد من حرق الدهون وتشعرك بالشبع لفترات طويلة.
-الزنجبيل:يزيد من شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، ويقلل رغبتك في تناول الطعام، ولذا عليك تناول هذا المشروب الرائع للحصول على فوائده العديد وأبرزها تقوية الجهاز المناعي.
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