شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية مهمة للنساء في كل مرحلة من حياتهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصى الأطباء المرأة بإجراء فحوصات منتظمة شاملة لاكتشاف المشكلات قبل أن تبدأ في التأثير عليها سلبًا.

يجب القيام بفحوصات صحية بين 20-30 سنة:

وفقا لموقع " women health"، فإنه في هذه المرحلة، قد تفكر في أنها ما زالت صغيرة لزيارة الطبيب، ولكن هناك العديد من الأمراض مثل داء السكري، ومتوسط ضغط الدم والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم - تعتبر قاتلة صامتة، لذا يوصى بشدة أن تحصل كل امرأة في هذه الفئة العمرية على فحص مستوى السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول. أمامك بعض الاختبارات التي يجب عليك التحقق منها من قائمتك:

فحص الوزن

اختبار ضغط الدم

فحص نسبة الكوليسترول

فحص الحوض ومسحة عنق الرحم

الاختبارات:

يجب أن تفكر في الاختبارات الأخرى بشكل دوري ، بما في ذلك الغدة الدرقية واختبارات الكلى للحفاظ على صحتك العامة.

فحوصات صحية بين 30-40 سنة:

الثلاثينيات هي سنوات الإنجاب ، لذلك ينصب الكثير من التركيز على تعظيم الخصوبة.

الاختبارات:

ستشمل العديد من الفحوصات اختبار ملف تعريف الهرمون الأنثوي لتقييم ما إذا كانت مستويات الهرمونات لديك هي الأمثل (على سبيل المثال ، لتحفيز نمو وإطلاق البويضات من المبيضين).

تريد النساء اللواتي يتطلعن إلى الحمل أن يخضعن للفحص بحثًا عن الفيروسات المنقولة بالدم، ووظيفة الغدة الدرقية، واحتياطي المبيض، والثلاسيميا.

للوقاية من سرطان عنق الرحم ، يجب على النساء إجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري ومسحة عنق الرحم لمزيد من الفحص الشامل ضد سرطان عنق الرحم.

فحوصات صحية بعد 40 عامًا:

السبب: حتى لو كنت تشعرين بصحة جيدة، يجب عليك زيارة الطبيب كل عام، مرة واحدة على الأقل. هذه هي السنوات التي تبدأ الهرمونات في التغيير ببطء لتقودك (في أواخر الأربعينيات) إلى سن اليأس، هناك بعض الحالات الصحية التي قد تبدأ في الظهور.

يجب أن تكون الاختبارات التي تجريها للتأكد من أن رقمك ( للوزن ، ومستويات الكوليسترول والجلوكوز ، وضغط الدم ، وما إلى ذلك ) لا يرتفع لأنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض أخرى.

النساء في هذا العمر معرضات أيضًا لخطر الإصابة بالسرطان (خاصة الثدي والعظام) ، لذلك يجب إجراء التصوير الشعاعي للثدي بانتظام. يجب أن تحصل المرأة التي تتراوح أعمارها بين 45 و 54 عامًا على تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام، بينما يجب على النساء فوق سن 55 أن يتحولن إلى تصوير الثدي بالأشعة كل عامين.

لا ينبغي اتخاذ هذا القرار إلا بعد استشارة الطبيب، من الجيد إجراء فحوصات الغدة الدرقية أيضًا، قد تبدو العديد من أعراض الغدة الدرقية مثل انقطاع الطمث، لذلك من الضروري إجراء اختبار لها.

يمكن أن تتضمن الاختبارات الاختيارية التي يجب مراعاتها كثافة العظام اختبار للكشف المبكر عن هشاشة العظام، خاصة إذا لم تكن منتبهًا لاحتياجاتك من الكالسيوم خلال سنوات الإنجاب والرضاعة الطبيعية ، حيث يمكن أن تقلل هاتان الحالتان من احتياطي الكالسيوم في الجسم.