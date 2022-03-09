شكرا لقرائتكم خبر عن " CDC": كورونا سيصبح مرضا موسميا مشابها للأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر فيروس كورونا في التراجع في الولايات المتحدة، حيث تنخفض الحالات بنسبة 41% في أسبوع، وتؤكد الدكتورة روشيل والينسكي مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، على أن الفيروس سيصبح مرضًا موسميًا مشابهًا للأنفلونزا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



سكان الولايات التى باللون البرتقالى يرتدون الاقنعة

قالت الدكتورة روشيل والينسكي مديرة مركز السيطرة على الأمراض، إنها تعتقد أن كورونا سيصبح فيروسًا موسميًا في المستقبل، على غرار الأنفلونزا.

وقالت صحيفة ديلى ميل، مثل كثيرين آخرين، تعتقد روشيل أن الفيروس سيرتفع كل عام خلال فصلي الخريف والشتاء بعد أن يظل خامدًا نسبيًا بقية العام، حيث انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 41 % خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة حيث يتطلع الأمريكيون إلى فصلي الربيع والصيف دون زيادة في الفيروس ويأمل الكثيرون أن الوباء قد يكون الآن على وشك الانتهاء إلى الأبد.



كورونا فى الولايات المتحدة

وأضافت الصحيفة، انخفضت الإصابات اليومية المسجلة بنسبة 41 % خلال الأسبوع الماضى، حيث سجلت الولايات المتحدة في المتوسط ​​42،093 حالة يوميًا، هذا هو أدنى معدل إصابة يومي مسجل على مستوى البلاد منذ يوليو.

قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه ( CDC ) الأمريكى، لشبكة إن بي سي نيوز الإثنين إنها تتوقع أن تلعب كورونا دورًا أقل حاضرًا في حياة الأمريكيين في المستقبل القريب وعلى المدى الطويل، بدلاً من ذلك، تعتقد أن الفيروس سينضم إلى الأنفلونزا الشائعة كفيروس موسمي سيحتاج الناس إلى حقن سنوية لإدارته.

قال والينسكي: "أتوقع أن يكون هذا على الأرجح فيروسًا موسميًا"، موضحة أن هذا من شأنه أن يحول كورونا من مرحلته الوبائية الحالية إلى جائحة متوطنة، يعتقد الخبراء أنه في كل شتاء سيكون هناك ارتفاع في عدد الحالات، ولكن مثل الأنفلونزا، ستكون العدوى خفيفة نسبيًا بالنسبة لغالبية الناس، من المحتمل أيضًا أن تكون جرعات التعزيز السنوية متاحة، مثل لقاحات الإنفلونزا التي تتوفر في الصيدليات كل خريف أيضًا.

يبلغ متوسط ​​عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات في الولايات المتحدة حاليًا 37118 شخصًا يوميًا، وهو انخفاض بنسبة 43% خلال الأسبوعين الماضيين.