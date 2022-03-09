11فائدة لسمك السلمون.. يخفض الوزن ومفيد للقلب وغنى بالبروتين

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القاهرة - سامية سيد -

كشف موقع Healthline ، إن سمك السالمون يعتبر من أكثر الأطعمة المغذية، حيث إن هذه السمكة الدهنية المشهورة ليست محملة بالعناصرالغذائية فحسب، بل إنها قد تقلل أيضًا من بعض عوامل الخطر للعديد من الأمراض المختلفة، علاوة على ذلك، فهي لذيذة ومتعددة الاستخدامات



فوائد مذهلة لسمك السالمون

فيما يلي11فائدة صحية مذهلة لسمك السالمون:

1.غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية..

السالمون هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) .

يحتوي "100 جرام من السالمون على 2.3 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية، على عكس معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميجا 3 "أساسية"، مما يعني أنه يجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها، بشكل عام، توصي معظم المنظمات الصحية أن يحصل البالغون الأصحاء على ما لا يقل عن 250-1000 مجم من سمك السالمون.

يعود الفضل إلى المركبات الموجودة في سمك السالمون والتي على العديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن الشرايين.



سر لونه

وجدت دراسة، أن استخدام المكملات الموجودة بالأسماك، باستمرار يمكن أن يحسن بشكل كبير وظائف الشرايين، خاصة في الأشخاص الذين يدخنون أو يعانون من زيادة الوزن أو لديهم مستويات عالية من الكوليسترول أو متلازمة التمثيل الغذائي.

علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن الحصول على دهون أوميجا 3 من الأسماك يزيد من مستوياتها في الجسم بنفس فعالية تناول كبسولات زيت السمك، بالنسبة إلى كمية الأسماك التي يجب تناولها، فإن تناول وجبتين على الأقل من السلمون أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تلبية احتياجاتك من الأحماض الدهنية من أوميجا 3.

وقال الموقع، إن السالمون غني بأحماض أوميجا 3، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب، وتخفض ضغط الدم، وتقلل من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض.

2.مصدر غني بالبروتين..

سمك السالمون غني بالبروتين عالي الجودة، مثل دهون أوميجا 3، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي، يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك مساعدة جسمك على الشفاء بعد الإصابة، وحماية صحة العظام، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن.

وجدت الأبحاث الحديثة أنه من أجل صحة مثالية، يجب أن توفر كل وجبة ما لا يقل عن 20-30 جرامًا من البروتين عالي الجودة.

3 .غني بفيتامينات B..

سمك السالمون مصدر ممتاز لفيتامينات ب، مثل فيتامين ب 12، والنياسين، فيتامين ب 6، الريبوفلافين، حمض البانتوثنيك، والثيامين، وحمض الفوليك.

تشارك هذه الفيتامينات في العديد من العمليات المهمة في جسمك، بما في ذلك تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، وإنشاء وإصلاح الحمض النووي، وتقليل الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

أظهرت الدراسات أن جميع فيتامينات ب تعمل معًا للحفاظ على الأداء الأمثل للدماغ والجهاز العصبي، لسوء الحظ، حتى الأشخاص في البلدان المتقدمة قد يعانون من نقص في واحد أو أكثر من هذه الفيتامينات.





سمك السالمون

4.مصدر جيد للبوتاسيوم..

السالمون يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساعد البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وجدت إحدى المراجعات أن تناول مكملات البوتاسيوم يقلل بشكل كبير من مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الصوديوم، يعمل البوتاسيوم أيضًا مع الصوديوم للمساعدة في تنظيم توازن السوائل وخفض ضغط الدم عن طريق منع احتباس الماء الزائد.

5 . يحتوى على السيلينيوم..

السيلينيوم معدن موجود في التربة وبعض الأطعمة، يعتبر من المعادن النادرة، مما يعني أن جسمك يحتاج فقط إلى كميات صغيرة منه، ومع ذلك، فإن الحصول على كمية كافية من السيلينيوم في نظامك الغذائي أمر مهم.

أظهرت الدراسات أن السيلينيوم يساعد في حماية صحة العظام، ويقلل من الأجسام المضادة للغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بمرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي، وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

لقد ثبت أن تناول سمك السلمون والمأكولات البحرية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم يؤدي إلى تحسين مستويات السيلينيوم في الدم لدى الأشخاص الذين تكون وجباتهم الغذائية منخفضة في هذا المعدن..

6.يحتوي على استازانتين..

استازانتين مركب مرتبط بالعديد من التأثيرات الصحية القوية، كعضو في عائلة الكاروتين من مضادات الأكسدة، يعطي استازانتين السلمون لونه الأحمر المميز، حيث أن Astaxanthin يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول HDL الجيد.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن استازانتين قد يقلل الالتهاب، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، ويحمي من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب..

قد يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب.

ويرجع ذلك، في جزء كبير منه، إلى قدرة السلمون على زيادة مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم، كثير من الناس لديهم الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية في دمائهم مقارنة بأوميجا 3

تشير الأبحاث إلى أنه عندما يتوقف توازن هذه الأحماض الدهنية، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد.

في إحدى الدراسات القديمة، أدى تناول وجبتين من السلمون أسبوعيًا إلى زيادة مستويات أوميجا 3 في الدم بنسبة 8-9% وانخفاض مستويات أوميجا 6 بعد 4 أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للأسماك قد يكون مرتبطًا بمستويات منخفضة من الدهون الثلاثية والعديد من عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.

8 .يستخدم في خفض الوزن..

يمكن أن يساعدك تناول سمك السلمون بشكل متكرر على إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

مثل الأطعمة الأخرى عالية البروتين، فهو يساعد على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، يزيد معدل الأيض لديك بعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل السلمون، مقارنة بالأطعمة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن دهون أوميجا 3 الموجودة في السلمون والأسماك الدهنية الأخرى قد تعزز فقدان الوزن وتقلل من دهون البطن لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، السالمون منخفض السعرات الحرارية إلى حد ما.

9. يمكن أن تساعد في محاربة الالتهاب..

يمكن أن يكون سمك السالمون سلاحًا قويًا ضد الالتهابات .

يعتقد العديد من الخبراء أن الالتهاب هو السبب الجذري لمعظم الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

وجدت العديد من الدراسات أن تناول المزيد من الأسماك يساعد في تقليل علامات الالتهاب لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذه الأمراض وغيرها.

10. مفيد لصحة الدماغ..

يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن تضمين السالمون في نظامك الغذائي قد يحسن وظائف المخ، تم العثور على كل من الأسماك الدهنية وزيت السمك لتقليل أعراض الاكتئاب، وحماية صحة دماغ الجنين أثناء الحمل، وتقليل القلق، وفقدان الذاكرة البطيء المرتبط بالعمر، وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

11. متعدد الاستخدامات..

سمك السالمون له نكهة فريدة وحساسة، كما أنها متعددة الاستخدامات للغاية، يمكن طهيها على البخار أو سوتيه أو مدخنة أو مشوية أو مخبوزة أو مسلوقة. يمكن أيضًا تقديمها نيئة في السوشي.