شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الفوائد الصحية لتناول الجوافة.. أبرزها فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوافة من الفواكه ذات القيمة الغذائية الرائعة والمهمة للجسم، فهي لها مذاق ورائحة رائعة، كما أنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كفيتامين سي، وأ، وك، والألياف، ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، ولذا فهي من الفواكه المهمة للجسم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الجوافة، ومنها:

- تساعد على فقدان الوزن: الجوافة من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، ولذا تناولك لها أثناء اتباعك للحميات الغذائية تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي تساهم في فقدانك للوزن، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ولذا اجعلها خيارا غذائيا لك في حمياتك الغذائية. - تساعد في تنظيم نسبة السكر بالدم: تحتوي الجوافة علي ألياف تبطيء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، ولذا تساهم بشكل كبير في تنظيم مستويات السكر بالدم. - تمد الجسم بالطاقة: تساهم بشكل كبير الجوافة علي إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، لأنها تحتوي علي الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، وتقلل من الشعور بالإرهاق والتعب. - تحد من إصابتك بالإمساك: الجوافة تحتوي علي نسبة عالية من الألياف الغذائية المهمة، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في تحسن حركة الأمعاء، والحد من الإصابة بالانتفاخات والغازات والإصابة بالإمساك.