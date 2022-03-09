شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء.. فيروس كورونا وجد في 29 نوعًا من الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الخبراء أن قائمة الحيوانات التي تصاب بفيروس كورونا قد وصلت الآن إلى 29 نوعاً منذ بداية الوباء، فحسب تقرير لصحيفة فيلادلفيا انكويرر تزايدت القائمة بشكل مطرد، ومن بين الأنواع التي تشملها القائمة القطط والكلاب والقوارض والنمور والفئران وثعالب الماء وأفراس النهر.



حيوان المنك

ومع أنه لم يتم إثبات أن هذه الحيوانات تنقل الفيروس للبشر في معظم الحالات، بدا في حالتين، على الأقل، أن هذا ممكن، حيث نشرت حيوانات المنك الفيروس بين البشر، وفي دراسة كندية جديدة، حدد الخبراء شخصاً ثبتت إصابته بالفيروس بعد "اختلاط وثيق" بأحد حيوانات الغزال ذي الذيل الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبر السار هو أنه مع جميع المتحورات المعروفة التي انتشرت بين البشر، ظلت اللقاحات جيدة للغاية في الوقاية من الحالات المرضية الشديدة التي تنجم عن الفيروس، وحذرت من أنه مع استمرار تفشي الفيروس بين الحيوانات الأخرى، يمكن أن تتراكم التحورات التي تجعل اللقاحات أقل فاعلية.