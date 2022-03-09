الأطعمة الغنية بالريتينول لبشرة جميلة 

بيروت - نادين محمد -

الريتينول المعروف باسم فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ومسؤول عن عظام قوية وبشرة صحية ورؤية جيدة. يمكن للنظام الغذائي الغني بفيتامين (أ) أن يمنع عددًا من المشكلات الصحية بسبب خصائصه المعززة للمناعة ومضادات الأكسدة. يصلح خلايا الجلد ويمنعها من الآثار الضارة للجذور الحرة.

في حين أن أعلى مصدر لفيتامين (أ) هو الطعام الحيواني ، في ما يلي بعض الخيارات الأخرى التي ستعزز الكمية اليومية من الريتينول.

١- البيض

يعتبر خيار الإفطار السريع والسهل والصحي ، البيض مصدرًا رائعًا للريتينول. يمكن أن يسبب نقص فيتامين أ مشاكل خطيرة بين الأطفال، لذلك من الضروري تضمين أطعمة مثل البيض في نظامهم الغذائي اليومي.



٢- الجبن

يتوفر الجبن في العديد من الأنواع وكلها غنية بفيتامين أ. فهي جرعة يومية من الريتينول، لكن من الأفضل تناول أنواع الجبن قليل الدسم مثل القريش والفيتا، للحفاظ على الوزن والحد من اكتساب المزيد من الدهون.



٢- بطاطا حلوة

البطاطا الحلوة هي البطل المجهول في عالم الطعام ، فهي تقدم 105٪ من الكمية الموصى بها من الريتينول. أظهرت العديد من الدراسات زيادة فيتامين أ في الدم عند تناول البطاطا الحلوة بشكل منتظم.



3- الحليب

الحليب مليء بفيتامين د ، أ والكالسيوم. ومع ذلك ، فإن كمية الريتينول في الحليب يتم تحديدها من خلال محتواها من الدهون ، فكلما زادت الدهون انخفض فيتامين أ. إضافة كوب من الحليب إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية.



4- الأسماك والدواجن

بخلاف كون الأسماك مصدرًا غنيًا ب البروتين مثل التونة والماكريل والسلمون كما ايضا الدواجن مثل الدجاج والبط يمكن أن توفر كميات عالية من فيتامين أ. السمك المشوي أو الدجاج مع بعض الخضار المشوية هو خيار عشاء ممتاز.

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