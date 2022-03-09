بيروت - نادين محمد -

فوائد الكزبرة للتنحيف عديدة، فهي مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والحديد، ويمكن أن يساعد شرب ماء الكزبرة في الصباح على تقوية شعرك وتحسين صحة البشرة وتخسيس الوزن، ويمكن صنع ماء الكزبرة عن طريق نقع بذور الكزبرة طوال الليل في مياه الشرب.

إليك كل ما تحتاجين لمعرفته حول فوائد تضمين ماء الكزبرة في نظامك الغذائي.

فوائد الكزبرة للتخسيس

طريقة عمل ماء الكزبرة

لتحضير ماء الكزبرة، كل ما عليك القيام به هو نقع ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة في كوب من ماء الشرب طوال الليل. في الصباح، تُصفَّى البذور ويشرب الماء ويمكنك تجفيف البذور واستخدامها لاحقاً في الطهي كالمعتاد.

1- فوائد الكزبرة للتنحيف وتعزيز المناعة

من المعروف أن الكزبرة تعزز المناعة، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة في تقليل نشاط الجذور الحرة في الجسم.

يمكن أن يساعد الحفاظ على خط الدفاع الأول لجسمك في محاربة العديد من الأمراض، بما في ذلك مرض كوفيد -19، الذي يصيب العالم حالياً.



2-فوائد الكزبرة للتنحيف وهضم أسرع

يساعد تناول ماء الكزبرة على علاج مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم طوال اليوم وزيادة التمثيل الغذائي. كل الخواص يمكن أن تساعد في عملية إنقاص الوزن.

يستخدم بعض الأشخاص الكزبرة للتخفيف من الإمساك وزيادة حركة الأمعاء.

3- تقوي الشعر



من المعروف أن الكزبرة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين K وC وA، وكل هذه العناصر حيوية جداً لقوة الشعر ونموه.

يمكن أن يساعد شرب ماء الكزبرة في الصباح على تقليل تساقط الشعر وتقصفه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام زيت الكزبرة أو ماسكات الشعر.

4-يقلل من حب الشباب والندوب

الكزبرة غنية بالحديد ولها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا. يمكن أن يساعدك شرب ماء الكزبرة في الصباح على تحقيق بشرة صافية وناعمة.

5-تساعد على طرد السموم

الكزبرة مدرة للبول، وبالتالي يمكن أن تساعدك على طرد السموم من جسمك. يمكن أن يساعدك شرب ماء الكزبرة في الصباح على التخلص من سموم نظامك الغذائي.

يمكن أن يساعد تناولها في الصباح على بدء يومك والشعور بالنشاط والتخلص من السموم.

6-علاج أمراض المعدة

تستخدم الكزبرة أحياناً لعلاج أمراض المعدة بما في ذلك الغثيان والإسهال وانتفاخ البطن ومتلازمة القولون العصبي. يمكن استخدامها أيضاً لتحفيز الشهية وكمضاد حيوي.

7. قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم

يُعد ارتفاع نسبة السكر في الدم أحد عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 .

قد تساعد بذور الكزبرة ومستخلصها وزيوتها في خفض نسبة السكر في الدم. في الواقع، يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم أو الذين يتناولون أدوية السكري توخي الحذر مع الكزبرة؛ لأنها فعالة جداً في خفض نسبة السكر في الدم.

قد تخفض الكزبرة نسبة السكر في الدم عن طريق تنشيط بعض الإنزيمات. في الواقع، إنها قوية بما يكفي بحيث يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم استخدامها بحذر.

7. قد تفيد صحة القلب

قد تحمي الكزبرة قلبك عن طريق خفض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) مع زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (الجيد). يبدو أن النظام الغذائي الغني بالتوابل يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

8. قد تحمي صحة الدماغ

قد تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة من التهاب الدماغ، وتحسن الذاكرة، وتقلل من أعراض القلق، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث.

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