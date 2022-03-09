شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل الصداع المستمر .. قد يعرضك لإصابة الدماغ بأمراض خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبرالصداع من الأمراض الشائعة - سواء كان ذلك بسبب الصداع النصفي أو بسبب الإجهاد أو الحرمان من النوم أو بسبب ضعف البصر والنظر للشاشات لوقت طويل.

ورغم شيوع المرض من النادر أن يفكر المرضى بالصداع في إجراء فحوصات للتحقق من مخاطر إصابتهم بـورم دماغي.

وفقا لموقع " times news"، ذكر تقرير حالة رجل يدعى كوبر، سقط على وجهه في الشارع وتم نقله سريعًا إلى المستشفى حيث تقيأ واكتشف الأطباء أنه أصيب بنوبة صرع، من خلال التصوير المقطعي والأشعة السينية ، تم اكتشاف أن لديه ورمين في المخ في الفصوص الأمامية - اندمج الاثنان معًا مما زاد من خطر تعرض كوبر لسكتة قلبية كبيرة.

أفاد المريض أنه فقد كل الحافز لعلاج الصداع أو يأخذ الألم على محمل الجد، لأنه سيختفي بعد النوم، وبعد الجراحة، قام الأطباء بإزالة جميع الأورام من دماغه والتي ثبت أنها غير سرطانية بعد إجراء الاختبارات عليها .

ما هو ورم المخ وما أعراضه؟

ورم المخ هو حالة تبدأ فيها الخلايا في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في الدماغ لتشكيل ورم، تعتمد شدته على منطقة العضو المصاب وحجم الورم أيضًا، ومن حيث الأعراض، تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي: