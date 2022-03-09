كيف يمكن تخفيف ألم الضرس في المنزل؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعد آلام الأسنان من أصعب وأقوى أنواع الآلام التي يمكن ان يواجهها الانسان، ما يدفع المرء الى استهلاك مسكّنات الألم، وزيارة طبيب الأسنان لمواجهة مكامن الألم وعلاجها.

وهناك أسباب مختلفة لألم الأسنان أو الأضراس؛ أحياناً، إما يكون بسبب التسوس أو الحساسية أو نتيجة التهاب اللثة. وإذا كنتم تعانون من ألم في الأسنان، فمن المهم معرفة السبب الأساسي لهذا الشعور، وبهذه الطريقة يمكنكم تحديد أفضل طريقة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى.

يُمكن لبعض العلاجات المنزلية البسيطة أن تساعد على التخفيف من الألم، ولكن يجب عليكم التحدث مع طبيب أسنانكم قبل استخدام أي من العلاجات التالية. إليكم طرق علاج ألم الضرس في المنزل:

1- الماء المالح

بالنسبة للكثيرين، يعد استخدام الماء المالح كغسول للفم علاجاً فعالاً للألم، حيث تعمل المياه المالحة كمطهر طبيعي، ويمكن أن تساعد في تفكيك جزيئيات الطعام التي قد تكون عالقة بين الأسنان. ويمكن أن يساعد علاج ألم الأسنان بالماء المالح أيضاً في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح بالفم.

2-الكمادات الباردة

يمكنك استخدام الكمادات الباردة لتخفيف أي ألم تعاني منه، خصوصاً إذا كان ألم الأسنان أو الأضراس ناتجاً عن صدمة معينة؛ فعند تطبيق الكمادات الباردة، يحصل انقباض في الأوعية الدموية بالمنطقة المصابة، مما يجعل الألم أقل حدّة. كما يُمكن للكمادات الباردة أيضاً أن تقلل أي تورم أو التهاب.

ولاستخدام هذا الأسلوب، ضع كيساً من الثلج ملفوفاً بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، ويمكنك تكرار هذا كل بضع ساعات.

3-أكياس شاي النعناع

يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير ألم الضرس وتهدئة اللثة الحساسة.

اترك كيس الشاي المستخدم ليبرد قليلاً قبل وضعه على المنطقة المصابة. يجب أن يظل كيس الشاي دافئاً قليلاً. ويمكنك أيضاً استخدام هذه الطريقة لتبريد المنطقة بدلاً من تدفئتها، وذلك بوضع كيس شاي مستعمل في الفريزر لبضع دقائق لتبريده ثم وضع الكيس على الضرس.

4- الثوم

منذ آلاف السنين، تمَّ التعرف على الثوم واستخدامه لخصائصه الطبية، كما أن له خصائص مضادّة للجراثيم. ولا يقتصر دور الثوم على قتل البكتيريا الضارّة التي تسبب البلاك فحسب، بل يمكن أيضاً أن يعمل كمسكن للآلام.

لاستخدام الثوم في علاج ألم الضرس، اهرس حص ثوم لعمل عجينة، وضعها على المنطقة المصابة. وقد ترغب في إضافة القليل من الملح، وبدلاً من ذلك، يمكنك مضغ حص ثوم طازج ببطء.