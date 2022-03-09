شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا لن يكون الوباء الأخير فالأوبئة حقيقة من حقائق الطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له بمناسبة يوم المرأة العالمي، أود أن أعبر عن تقديري للعديد من النساء اللواتي قدمن مثل هذه المساهمة الرائعة في العلوم والصحة، بدءًا من كبيرة العلماء لدينا، سوميا سواميناثان

وأضاف، يسعدني بشكل خاص أن البروفوسيرة سارة جيلبرت "التي طورت هي وزملائها بجامعة أكسفورد لقاح كورونا" معنا اليوم، أشكرك على حياتك العلمية، وشكرًا لك على الأرواح التي ساعدت أنت وزملاؤك في إنقاذها في هذا الوباء.

وقال، في أعقاب وباء الإيبولا في غرب أفريقيا، كان هناك إدراك جماعي بأن العالم بحاجة إلى نهج أكثر قوة للبحث وتطوير التدابير المضادة ضد مسببات الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأوبئة والجوائح، وُلد مخطط منظمة الصحة العالمية للبحث والتطوير استراتيجية عالمية لتتبع تطوير الاختبارات واللقاحات والأدوية أثناء الأوبئة.

طورت منظمة الصحة العالمية خرائط طريق بحثية، وملفات تعريف المنتجات المستهدفة، وتصميمات التجارب لتقييم الأدوات الخاصة بمجموعة من الأمراض ذات الأولوية، بما في ذلك اثنين من فيروسات كورونا، تلك التي تسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والسارس ومرض لم يتم التعرف عليه بعد - أطلقنا عليه اسم المرض" X"، كان هناك أيضًا اعتراف بأن هذا الجهد يحتاج إلى دعم باستثمارات كبيرة، وهكذا تم انشاء تحالف ابتكارات التأهب الوبائيCEPI ، بعد ذلك بعامين، لم نكن نعرف حينها أن المرض X كان قاب قوسين أو أدنى، في شكل فيروس كورونا جديد.

وقال تيدروس، ساعد التعاون بين منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي CEPI والشركاء الآخرين في إطار مخطط البحث والتطوير في إعطاء تطوير لقاح كورونا بداية قوية بمجرد أن يكون لدينا تسلسل فيروس كورونا.

وكانت شراكة تحالف ابتكارات التأهب الوبائي ومسرع توفير أدوات كورون ACT حيوية في دعم التطوير السريع للقاحات متعددة، بما في ذلك 3 لقاحات حصلت على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ، لكن بالطبع، لن يكون كورونا آخر مرض X، إن الأوبئة حقيقة من حقائق الطبيعة، وقد تفاقمت في عصرنا بسبب التحضر والتعدي على الموائل وأزمة المناخ وانعدام الأمن، مؤكدا، إنه لا صحة بدون سلام ولا سلام بدون صحة، من إثيوبيا إلى سوريا واليمن وأوكرانيا.

في الوقت الذي نتحدث فيه، تعمل منظمة الصحة العالمية على تقديم المساعدة الإنسانية في أوكرانيا، لكن الحل الحقيقي لهذه الأزمة هو السلام، ما يحدث في أوكرانيا يكسر القلوب ، لذلك، أدعو الاتحاد الروسي إلى الالتزام بحل سلمي لهذه الأزمة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لمن هم في حاجة إليها، حل سلمي ممكن، دعونا نعطيها فرصة.

وأكد، من الصواب أننا هنا للتفكير في المستقبل، وكيفية الوقاية، والاستعداد للاستجابة السريعة للأوبئة في المستقبل، في الوقت نفسه، يجب أن نظل مركزين على إنهاء الوباء الذي نحن فيه، موضحا عن هذا الوباء لم ينته في أي مكان حتى ينتهي في كل مكان.

وأوضح، كثيرا ما أسأل ما هي الدروس المستفادة من هذا الوباء، بالطبع، كما تعلم، هناك الكثير، تم ذكر العديد منها مثل: نقص الاستثمار التاريخي في الصحة العامة، وباء المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، ونقص الثقة.

أسلط الضوء على 3 دروس من وباء كورونا محددة نستفيد منها: أولاً: الالتزام بالعلم والبحث...

لقد علمنا الوباء القوة الهائلة للمراقبة وعلم الجينوم والتشخيص واللقاحات والعلاجات، لكنها كشفت أيضًا عن فجوات ونقاط ضعف في النظام البيئي العالمي.

تعمل منظمة الصحة العالمية مع دولنا الأعضاء وشركائنا لسد بعض هذه الثغرات، بما في ذلك من خلال مركز منظمة الصحة العالمية الجديد للذكاء الوبائي في برلين، ونظام BioHub لمنظمة الصحة العالمية لمشاركة مسببات الأمراض في جنيف، والنظام العالمي الذي سيتم إطلاقه قريبًا استراتيجية مراقبة الجينوم لمسببات الأمراض مع إمكانية حدوث جائحة ووبائية.

نرحب أيضًا بالشبكة الدولية لمراقبة العوامل الممرضة، التي بدأت تحت رئاسة مجموعة الدول السبع في المملكة المتحدة، ولكن من الواضح أننا بحاجة أيضًا إلى تعزيز الجهود لتطوير وتقييم وتوزيع اللقاحات والاختبارات والعلاجات بأسرع ما يمكن وإنصافًا قدر الإمكان عند ظهور مسببات الأمراض الجديدة، لهذا السبب أرحب بمهمة الـ 100 يوم تحالف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي CEPI ، وأحث المانحين على التمويل الكامل لحالة استثمار تحالف ابتكارات التأهب الوبائي CEPI البالغة 3.5 مليار دولار أمريكي، كما أن الوباء علمنا أيضًا أن العلم يمكن أن يعمل في الواقع على توسيع التفاوتات بدلاً من تضييقها، وهو ما يقودني إلى درسي الثاني: الالتزام بالمساواة

الدرس الثانى: الالتزام بالمساواة ..

في الوقت الذي نتحدث فيه، لا يزال 83% من سكان إفريقيا يتلقون جرعة واحدة من اللقاح، وهناك تباين أكبر في الوصول إلى الاختبارات، كانت هذه مشكلة رأيناها قادمة، ولهذا السبب أنشأنا مسرع توفير أدوات كورونا ACT Accelerator ، والذي يتضمن ملافق كوفاكس COVAX ، منذ ما يقرب من عامين.

في الآونة الأخيرة، أنشأنا أيضًا مركز نقل تقنية mRNA في جنوب إفريقيا، والذي طور الآن لقاحًا مرشحًا خاصًا به، وتمت الموافقة على 13 دولة لتلقي التكنولوجيا من المركز، لقد أظهرنا أن هذه الآليات تعمل، ولكن أصبح من الواضح أيضًا أنه لا يمكن ترك حقوق الملكية لقوى السوق، أو حسن النية، أو التيارات الجيوسياسية المتغيرة، وهو ما يقودني إلى الدرس الثالث: الالتزام بالشراكة.

الدرس الثالث: الالتزام بالشراكة..

في مواجهة تهديد عالمي، لا يمكن لدولة أو منظمة أو وكالة بمفردها، تتطلب الاستجابة السريعة والفعالة تعاونًا وثيقًا بين الشركاء، والاستفادة من قوتهم الجماعية.

يوجد الآن إجماع عالمي قوي على الحاجة إلى هيكل صحي عالمي معزز للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، مع وجود منظمة الصحة العالمية التي تتمتع بالتمكين والتمويل المستدام في جوهرها، وتلعب الدور القيادي والتنسيقي والمعياري الذي تقوم به العديد من البلدان والشركاء تعتمد.

كما تعلمون تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الآن على اتفاق دولي جديد، لوضع قواعد الطريق من أجل استجابة عالمية أكثر تماسكًا وتنسيقًا للأوبئة في المستقبل - بما في ذلك التقاسم العادل للتدابير المضادة.

قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية في مايو، كلفتني الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بتقديم مجموعة من المقترحات حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الهيكل، ومن الواضح أن تحالف ابتكارات التأهب الوبائي CEPI الممولة بالكامل، والتي تعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين، يجب أن تكون جزءًا منها، مضيفا، إنني أتطلع إلى استمرار شراكتنا ونحن نعمل معًا من أجل مستقبل أكثر صحة وأمانًا وإنصافًا.