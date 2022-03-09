شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. شروط وضوابط صحية للتعامل الآمن مع الأطعمة المجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي الكثير من النساء لتخزين بعض الأطعمة والهدف توفير جميع ما تشاء في المنزل، ولكن هناك بعض الأطعمة لا يصلح تجميدها، كما أن للأطعمة التي يتم تجميدها طرقا معينة للتعامل، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة.

الأطعمة التي يجب عدم تجميدها

وفقا لتقرير موقع " timesofindia " فإن بعض الأطعمة المجمدة الشائعة تشمل الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، والبازلاء، والجزر ، والتوت ، إلخ، و في حين أن بعض الأطعمة آمنة للتجميد، يجب الامتناع عن تجميد بعضها لأنها يمكن أن تدمر نكهتها، وملمسها ، وعناصرها الغذائية، وإليك بعض الأطعمة التي يجب ألا تجمديها أبدًا:

منتجات الألبان مثل القشدة الحامضة والزبادي وغيرها .

البيض

الخس

البطاطا

الكرنب

الأطعمة المقلية

الأعشاب

العكرونة

الجبنه

الخيار

نصائح للتعامل مع الأطعمة المجمدة

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع الأطعمة المجمدة بأمان:

الحفاظ على النظافة أثناء التعامل مع الطعام:

قد تمنع مدة التجميد البكتيريا والجراثيم الأخرى من التقرح في الطعام، ومع ذلك ، فإن عملية الذوبان قد تعرضهم لخطر العدوى، وهذا بسبب التعرض للرطوبة وتغير درجة الحرارة، لذلك ، يُنصح بإذابة الطعام عن طريق عزله عن الأطعمة الأخرى ، واستخدام القفازات ، وغسلها جيدًا ، وطهيها جيدًا قبل الاستهلاك.

خزنها جيدًا:

يوصي الخبراء باستخدام مجمدات مختلفة لتخزين الأطعمة النباتية والحيوانية، هذا مهم للتأكد من أن الأطعمة لا تتلوث وتبقى آمنة للاستهلاك، علاوة على ذلك، استخدم ملصقات جيدة وحاويات مؤرخة لتتبع الطعام الذي يتم تخزينه.

كيفية تجميد الطعام

يجب تجميد الطعام عند -18 درجة مئوية أو 0 درجة فهرنهايت، علاوة على ذلك، عليك توخي الحذر بشأن التغيرات في درجات الحرارة التي قد تحدث أثناء إذابة الطعام، يجب إبقاء الأطعمة عالية الخطورة مثل اللحوم بعيدًا عن منطقة خطر درجة الحرارة لأنها يمكن أن تسهل خطر تكاثر العوامل الممرضة.