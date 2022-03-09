ما الفرق بين البيض البنى والأبيض وأيهما مفيد لفقدان الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - البيض هو خيار الإفطار المفضل لمعظم الناس، فهو سهل التحضير ويوفر لك جميع العناصر الغذائية اللازمة لبدء اليوم بشكل صحي سواء كان لديك بيض مسلوق أو مقلى، ستحصل على جرعة كافية من البروتين والدهون والفيتامينات والمعادن، وكلها تساعد في تحسين صحتك، ولكن عندما يتعلق الأمر بشراء البيض، فغالبًا ما تجد نفسك لا تعرف الفرق بين البيض البني والأبيض، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين البيض الأبيض والبني وأيهما أكثر فائدة لإنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي محتويات البيض من العناصر الغذائية؟

يعتبر البيض غذاء خارق لأنه مليء بالعناصر الغذائية الصحية، إنه أرخص مصدر للبروتين الكامل، وهو عنصر غذائي كبير يحتاجه الجسم بكمية هائلة تحتوي بيضة واحدة كاملة على:

-البروتين: 5.5 جرام

-إجمالي الدهون: 4.2 جرام

-كالسيوم: 24.6 ملي جرام

-حديد: 0.8 مجم

-مغنيسيوم: 5.3 ملي جرام

-الفوسفور: 86.7 ملجم

-بوتاسيوم: 60.3 ملجم

-زنك: 0.6 ملغ

-كوليسترول: 162 ملجم

-السيلينيوم: 13.4 ميكروجرام

يحتوي الجزء الأبيض من البيضة على الحد الأدنى من العناصر الغذائية مقارنةً بالجزء الأصفر، لذلك ، يوصى دائمًا بتناول البيض الكامل.

خلافًا للاعتقاد الشائع ، لا يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الدهون إذا أضفته إلى نظامك الغذائي بكميات محدودة.

ما هو الفرق بين البيض البني و البيض الأبيض؟

لا يوجد اختلاف في الطعم والتغذية بين البيض البني والبيض الاختلاف الوحيد في لون الغلاف. يحتوي البيض البني ببساطة على صبغة في قشرتها لا يحتويها البيض الأبيض.

يخبرنا لون قشرة البيض عن سلالة الدجاج التي وضعتها يتم وضع البيض البني بواسطة سلالات أغمق من الدجاج، بينما يتم وضع البيض الأبيض بواسطة سلالات بيضاء.

البيض البني أغلى من البيض الأبيض، لأن الدجاج يتم تربيته بطريقة صحية أكثر ويتغذى على طعام صحي مقارنة بالبيض الأبيض.

على الرغم من عدم وجود فرق علميًا بين البيض البني والأبيض ، إلا أن سلالة الدجاج ونوع العلف قد تجعل طعم الدجاج البني مختلفًا عن الابيض.

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يوفر لك كل من البيض البني والأبيض نفس الكمية من العناصر الغذائية. لذلك ، لا يهم حقًا أي واحد منهما تختاره.

كيف يساعد البيض في إنقاص الوزن؟

البيض غني بالبروتين، تناول البيض في الصباح يمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا حتى فترة ما بعد الظهر.

يمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية ويزيد من الشعور بالشبع.

يمكن أن يساعد الحصول عليها بعد التمرين على إصلاح عضلاتك وبناء العضلات الخالية من الدهون.

يمكن أن يساعد البروتين أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي لديك وتسريع عملية فقدان الوزن. عند تضمين البيض في نظامك الغذائي ، حاول الحصول على بيض كامل، بدلاً من بياض البيض فقط حاول أيضًا ألا تتناول أكثر من ثلاث بيضات في اليوم ، حتى عندما تحاول التخلص من الكيلوجرامات.